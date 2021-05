Microsoft: Gemeinsamer Showcase mit Bethesda im Juni

Microsoft wird am 13. Juni ab 19 Uhr deutscher Zeit die Neuheiten der Xbox Studios bei einem Showcase-Event präsentieren. Während Bethesda in der Vergangenheit eigene Präsentationen im Rahmen der E3 abhielt, sind deren Spiele aufgrund der Übernahme im letzten Jahr jetzt Bestandteil der Microsoft-Show, die offiziell als Xbox & Bethesda Games Showcase bezeichnet wird.Die Veranstaltung soll 90 Minuten umfassen und bei Twitch Twitter und Facebook übertragen werden. Zudem will man zusammen mit Partnern ein digitales Xbox FanFest abhalten. Anmeldungen sind über diese Webseite möglich, wo man auch weitere Informationen rund um das Event findet.