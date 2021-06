Microsoft: Will mit Abos, Cloud, Partnerschaften und Streaming-Hardware noch mehr Spieler erreichen

Noch vor der Pressekonferenz am 13. Juni hat Microsoft in einem Blog-Beitrag und Videos einen Einblick gegeben, welche Ziele man im Bereich der Videospiele verfolgt und was man als die eigene Mission innerhalb der Branche ansieht. Ganz oben auf der Prioritätsliste: Man will noch mehr Menschen zum Spielen bringen und dabei Hürden senken oder sogar komplett einreißen.Einen Teil der Lösung sieht man im Cloud Gaming, das bereits Bestandteil von Xbox Game Pass Ultimate ist, bisher aber auf Mobilgeräte mit Android beschränkt ist. Laut Microsoft befindet man sich aber bereits in Gesprächen mit TV-Herstellern, um via App einen direkten Zugriff auf das Streamingangebot zu ermöglichen. Damit bräuchten Nutzer nur noch einen Controller, den sie mit dem TV verbinden, aber nicht länger zwingend eine Konsole, um Xbox-Spiele am heimischen Fernseher zu erleben.Parallel dazu will Microsoft eigene Hardwarelösungen in Form von günstigen Set-Top-Boxen im Stil von Googles Chromecast oder der Shadow Ghost anbieten. Darüber hinaus gibt es weitere Überlegungen, finanzielle Hürden aus dem Weg zu räumen: So arbeitet man bereits mit Telekommunikationsunternehmen zusammen, um eine Art von Abo auszuloten, bei dem Kunden die Xbox-Konsole samt Game Pass zu einer monatlichen Gebühr abbezahlen könnten - ähnlich, wie es z.B. bei Mobiltelefonen mit Vertragsbindung der Fall ist."Wir sind davon überzeugt, dass es bei Videospielen und interaktiver Unterhaltung nicht wirklich um Hardware und Software geht – es geht nicht um den Pixel. Vielmehr sind es die Menschen – denn Spiele bringen Menschen zusammen", meint Phil Spencer, Leiter von Xbox. "Spiele bauen Brücken und schmieden Bande – sie erzeugen gegenseitige Empathie zwischen Menschen auf der ganzen Welt. Freude und Gemeinschaft – das ist der Grund, warum wir hier sind."“Gaming ist ganz eng verbunden mit unserer Unternehmensvision", sagt Microsoft-CEO Satya Nadella. "Es ist die Mission von Xbox, allen Menschen auf diesem Planeten die Freude und Gemeinschaft des Gaming zu ermöglichen – was ich absolut liebe! Und dieser Gedanke ist so eng mit der Mission von Microsoft verbunden, jede Person und jedes Unternehmen auf dem Planeten zu befähigen, mehr zu erreichen."Bereits in den nächsten Wochen soll das Cloud Gaming via Game Pass Ultimate über den Browser möglich sein. Derzeit befindet sich das Feature in einer Beta. Unterstützt werden dann neben Edge auch Chrome und Safari. Bis zum Ende des Jahres will man das Cloud Gaming außerdem über die Xbox App am PC und auch Xbox-Konsolen ermöglichen. Die Idee dahinter: Nutzer müssen die Spiele nicht länger zum Ausprobieren herunterladen, sondern können dann via Stream schnell in die jeweiligen Titel hineinschnuppern und sich erst nachträglich für den (mitunter langen) Download entscheiden.