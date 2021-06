Microsoft: E3 2021: Xbox und Bethesda Games Showcase startet um 19 Uhr

E3 2021 Show - Pre-Show ab 17:45 Uhr (Twitch, YouTube)

Xbox & Bethesda Games Showcase - ab 19:00 Uhr (Twitch, YouTube)

Square Enix Presents - ab 21:15 Uhr (Twitch)

Back 4 Blood Showcase - ab 23:00 Uhr (YouTube)

PC Gaming Show - ab 23:30 Uhr (Twitch, YouTube)

Future Games Show - ab 01:00 Uhr (Twitch)

Heute Abend ab 19 Uhr werden Microsoft und Bethesda in einer 90 Minuten langen Show ihre nächsten Spiele für PC und Xbox-Konsolen präsentieren. Es wird erwartet, dass der Xbox Game Pass eine große Rolle in der Showcase spielen wird. Außerdem soll Microsoft abermals eine oder mehrere Studio-Übernahmen offiziell bestätigen. Gerüchte ranken sich von Asobo über IO Interactive bis Netherrealm oder Rocksteady und Crytek.Es gibt auch zahlreiche Spekulationen über Spiele, die während des Events gezeigt werden könnten. Hierzu gehören u.a. Halo Infinite, S.T.A.L.K.E.R. 2, Grounded, Forza Horizon 5 (Mexiko-Schauplatz), Age of Empires 4, Microsoft Flight Simulator für Xbox, Senua's Saga: Hellblade 2, The Outer Worlds 2, Psychonatus 2 und Starfield.Die Veranstaltung soll 90 Minuten dauern und wird bei Twitch Twitter und Facebook übertragen. Die Show wird in 1080p mit 60fps gestreamt. Die 4K-Version wird kurze Zeit später auf dem YouTube-Kanal von Xbox hochgeladen. Deutsche Untertitel zum englischen Original-Ton werden angeboten (YouTube: Zahnradsymbol).Überblick über weitere E3-Events: