Microsoft: Phil Spencer: Quest 2 bietet die beste VR-Erfahrung; Xbox-Software-Unterstützung angedeutet

Bei seinem Gastauftritt im Kinda Funny Gamescast erklärte Xbox-Chef Phil Spencer erneut, dass Microsoft kein eigenes VR-Headset für Xbox-Konsolen plane. Uploadvr.com deutet aus seinen Aussagen allerdings die Chance, dass Xbox-Software irgendwann auf fremden Headsets auftauchen könnte. Spencer äußerte sich im Podcast folgendermaßen:"Sofern es spezifisch um VR geht, ist die beste Erfahrung, die ich bisher gesehen habe, die Quest 2. Und ich denke mir nur, ihre kabellose Nutzerfreundlichkeit benötigt bei ihren Fähigkeiten meiner Meinung nach nicht, in irgendeiner Weise an einer Xbox angeschlossen zu sein. Wenn ich mir also solch ein Szenario anschaue, denke ich an XCloud, ich denke an die Xbox-Live-Community, ich denke an andere Dinge - wie wir Inhalte zu solch einem Screen bringen können."Ob Microsoft etwas in der Art mit First-Party- oder Third-Party-Partnerschaften umsetze, sei praktisch ein zweiter Schritt zur Überlegung, ob eigene Spiele von eigenen Plattformen auch "dort" (gemeint ist offenbar die Quest 2) Sinn ergäben bzw. funktionieren könnten, so Spencer.In der Vergangenheit brachte Xbox z.B. eine App auf die Oculus Rift, um Xbox-Spiele per virtuellem Bildschirm zu streamen. Die VR-Headsets nach Microsofts eigenem Standard "Windows Mixed Reality" (WMR) bekamen zudem ein exklusives Halo-Minispiel in VR. In der Zukunft könnte sich Microsoft also evtl. überlegen, Games-Pass-Titel auf die Quest-Plattform zu streamen.