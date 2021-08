Microsoft: gamescom 2021 Xbox Stream startet um 19 Uhr

Heute Abend um 19:00 Uhr wird Microsoft einen ca. 90-minütigen Video-Stream zur gamescom 2021 starten. Versprochen werden "die jüngsten Ankündigungen der Xbox Game Studios und anderer internationaler Partner*innen" sowie die "neusten Updates und aktuellsten News zu den neuen Spielen für Xbox sowie den kommenden Releases im Xbox Game Pass – und vieles mehr!"Wer live dabei sein will, kann die Show via Twitch Facebook oder Twitter mitverfolgen - inklusive Untertiteln in 30 Sprachen. Auch eine Übertragung mit deutscher Gebärdensprache ist geplant. Weitere Einzelheiten gibt es auf Xbox Wire