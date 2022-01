Microsoft: Will Call of Duty weiterhin auf PlayStation anbieten

Had good calls this week with leaders at Sony. I confirmed our intent to honor all existing agreements upon acquisition of Activision Blizzard and our desire to keep Call of Duty on PlayStation. Sony is an important part of our industry, and we value our relationship.



— Phil Spencer (@XboxP3) January 20, 2022

Nach der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft, stellten sich viele Spieler die Frage, was in Zukunft mit beliebten Reihen wie Call of Duty passieren wird. Schon in der Pressemitteilung erwähnte Microsoft, dass man nicht vorhabe, eine bestehende Community rund um ein Activision Blizzard-Spiel auf PlayStation zu zerstören. Gerade Multiplattform-Titel wie Call of Duty: Warzone oder Overwatch dürften hier gemeint sein. Auf Twitter hat Xbox-Chef Phil Spencer nun aber noch ein weiteres Statement abgegeben.Demnach habe er in dieser Woche mit den Verantwortlichen von Sony telefoniert. Im Tweet erklärt Spencer, dass alle vorher festgelegten Vereinbarungen zwischen Sony und Activision Blizzard auch nach der Übernahme bestehen bleiben. Zudem sei es der Wunsch von Microsoft, Call of Duty auch weiterhin auf PlayStation anzubieten. Laut den Quellen von Bloomberg soll in Zukunft wohl analog zur Situation bei Bethesda von Spiel zu Spiel entschieden werden, ob ein Titel von Activision Blizzard auch abseits der Xbox-Familie (und PC) erscheinen wird. Wie all das in der Realität aussehen wird, erfahren wir spätestens im nächsten Jahr. Dann soll die Übernahme offiziell über die Bühne gehen.