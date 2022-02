Microsoft: Xbox-Chef Phil Spencer glaubte trotz interner Zweifel fest an den Game Pass

Einer der größten Änderungen am Geschäftsmodell von Xbox innerhalb der letzten Jahre war die Einführung des Xbox-Game-Pass. Xbox-Chef Phil Spencer war von Anfang an ein großer Verfechter dieser Idee und und letztlich hauptverantwortlich dafür, dass Microsoft sich auf diesen neuen und experimentellen Service eingelassen habe. In einem Artikel des Wall Street Journal wird aufgeschlüsselt, wie der Xbox Game Pass aus dem Erfolg von Microsofts Cloud-Services als monatliches Abo-Modell für Spiele entstand. Dabei war nie garantiert, dass Microsoft dieser Idee tatsächlich zustimmen würde: "In Meetings haben die Mitarbeiter von Spencer Argumente vorgelegt, warum der Game Pass nicht funktionieren könne – Publisher würden nicht mitmachen, oder er würde nicht ausreichend profitabel sein", verriet der langjährige ehemalige Mitarbeiter Richard Irving. "[Phil Spencer] hat ein Nein als Antwort nicht akzeptiert", fügte Irving hinzu. Spencer war die Hauptantriebsquelle, wenn es darum ging das Projekt voranzubringen. Er soll immer einen Weg gesucht haben, wie es funktionieren kann."Rückblickend hat Spencer Recht behalten, denn der Game Pass ist mit über 25 Millionen Abonnenten ein voller Erfolg. Anders als beim Streamen von Filmen oder Musik können Spiele lokal auf die Konsole oder den PC heruntergeladen und offline gespielt werden, wobei Cloud-Gaming trotzdem möglich ist. Weiterhin können First-Party-Titel direkt zum Release im Game Pass gespielt werden. Neben seinem Erfolg mit dem Aboservice hat der Xbox-Chef auch noch große Akquisitionen eingefädelt, wie z.B. die von ZeniMax oder auch Activision Blizzard. Spencer wird für seine Erfolge bei Microsoft während der 25. DICE-Awards mit dem "Lifetime Achievement Award" ausgezeichnet.