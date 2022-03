Microsoft: ID@Xbox-Showcase mit vielen neuen Indie-Spielen für Mittwoch angekündigt

Am 16. März 2022 um 19 Uhr werden Microsoft und Twitch den nächsten ID@Xbox-Showcase präsentieren. Im Fokus stehen dabei wieder zahlreiche Projekte von Indie-Entwicklern, die in naher Zukunft für Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen. Die Übertragung kann auf dem Twitch-Kanal von Xbox mitverfolgt werden.Schon im Vorfeld haben die Verantwortlichen einen kleinen Ausblick auf einige Spiele der Show gegeben. So dürfen sich Zuschauer unter anderem auf Neuigkeiten zu Shredders und Roblox freuen. Aber auch Titel wie Tunic, There is No Light oder Trek to Yomi werden Teil der Übertragung sein. Mehrere Überraschungen stehen ebenfalls auf dem Plan, die Microsoft im Vorfeld des Events aber noch geheim hält. Das letzte ID@Xbox Showcase fand im Dezember 2021 statt und hatte Highlights wie Sniper Elite 5, Hello Neighbor 2 oder Cities: Skylines – Airports im Programm.