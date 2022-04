Microsoft: Xbox- und Bethesda-Show am 12. Juni

Microsoft hat einen "Xbox & Bethesda Games Showcase" angekündigt und gleich den Termin bekannt gegeben: Am 12. Juni, also zu der Zeit, wo normalerweise eine Xbox-E3-Pressekonferenz stattgefunden hätte, ist es soweit.War es das schon mit dem Gehalt der Meldung? Fast, um ehrlich zu sein. Microsoft kündigt eine "Show voller Gaming-News der Xbox Game Studios, von Bethesda und anderer internationaler Xbox-Partner" an und verkündet, dass die Veranstaltung natürlich auf YouTube, Twitch, Twitter, TikTok & Co. ausgestrahlt wird.Der 12. Juni ist übrigens ein Sonntag, und um 19 Uhr deutscher Zeit geht das Showcase los. Wir werden dann natürlich davon berichten und hoffen, dass Microsoft spätestens im Nachklapp zur Veranstaltung auch ein paar Interviews, Anspieltermine & Co. für uns am Start hat.