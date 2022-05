Microsoft: Xbox-Streaming-Gerät Keystone in der Entwicklung

Wann die Cloud-Gaming-Hardware erscheint, steht natürlich noch in den Sternen.

Lange Zeit kursierte bereits das Gerücht, dass Microsoft an einer neuen Streaming-Lösung für Xbox-Spiele arbeitet. Im Interview mit Windows Central gab es nun eine Bestätigung dieser Entwicklung.Xbox spielen ohne die entsprechende Hardware zu besitzen? Das steht bei Microsoft ganz oben auf der Agenda. Schon länger wurde vermutet, dass sich bei den Redmondern eine entsprechende Hardware in Arbeit befindet. Im Interview mit Windows Central ließ Microsoft die Katze aus dem Sack:"Unsere Vision für Xbox Cloud Gaming ist unumstößlich: Unser Ziel ist es, den Menschen die Möglichkeit zu geben, die Spiele zu spielen, die sie wollen, auf den Geräten, die sie wollen, wo immer sie wollen. Wie letztes Jahr angekündigt, arbeiten wir an einem Game-Streaming-Gerät, Codename Keystone, das an jeden Fernseher oder Monitor angeschlossen werden kann, ohne dass eine Konsole benötigt wird", teilt Microsoft mit.Allerdings war man mit dem ersten Aufschlag für die Hardware wohl noch nicht ganz zufrieden. Der Prototyp kommt in den Eimer, die Entwicklung beginnt also fast von vorn:"Wie bei jeder technischen Entwicklung überprüfen wir ständig unsere Bemühungen, werten unsere Erkenntnisse aus und stellen sicher, dass wir unseren Kunden einen Mehrwert bieten. Wir haben die Entscheidung getroffen, die aktuelle Version des Keystone-Geräts nicht mehr zu verwenden. Wir werden unsere Erkenntnisse nutzen und unsere Bemühungen auf einen neuen Ansatz konzentrieren, der es uns ermöglicht, Xbox Cloud Gaming in Zukunft für mehr Spieler auf der ganzen Welt bereitzustellen."