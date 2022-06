Microsoft: Xbox-App: Keine Konsole mehr nötig

Xbox-App auf Samsung-TVs: Gaming-Genuss ohne Konsole im Haus

Welche Smart-TVs vom Xbox Cloud Gaming profitieren

Die Xbox-App kommt jetzt sogar auf deinen Samsung-Smart-TV. So genießt ihr geballtes Gaming sogar ganz ohne eigene Konsole.Schon seit geraumer Zeit plant Microsoft, seinen Gaming-Sektor auch für Menschen zu öffnen, die nicht gerade die aktuellste Konsolengeneration des Herstellers im Haus haben. Was bislang mit dem Xbox Game Pass schon gut funktionierte, soll jetzt sogar noch ausgebaut werden.So wundert es wenig, dass man mit Samsung keinen geringeren als einen der größten Smart-TV-Produzenten der Welt ins Boot geholt hat. Auf diese Art verbindet man modernes Cloud-Gaming mit einem Markt, der bisher nicht zwangsläufig mit dem Spielesegment des Konsolenentwicklers in Verbindung gekommen sein muss.Ende Juni soll es dann auch schon soweit sein und die Xbox-App im Store der Samsung-TVs, die mit einem Tizen OS laufen, zum Download bereit stehen. Ab dann kann man die gesamte Welt des Xbox Game Pass dem Smart-TV erkunden.Leider sind nicht alle Modelle direkt für das Cloud Gaming von Xbox verfügbar. Bei der Auswahl beschränkten sich Samsung und Microsoft zumindest vorerst auf Modelle, die im aktuellen Kalenderjahr die Produktionshallen verlassen haben. Diese Samsung-TVs sind preislich im Bereich ab etwa 700 Euro aufwärts angesiedelt.Schenkt man den Aussagen von Microsoft allerdings Glauben, soll die Xbox-App auch auf den Geräten anderer TV-Hersteller früher oder später verfügbar sein. Für all jene, die bislang keinen fähigen Fernseher besitzen, aber dafür einen PC, ein Android- oder ein Apple-Handy oder -Tablet, gibt es glücklicherweise eine Alternative. Und natürlich gibt es ja auch noch die Xbox One oder die Xbox Series X, mit der ihr letzten Endes auf klassische Art in den Genuss des Game Pass kommt.