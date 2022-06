Microsoft: Tastatur- und Maus-Support kommt – Latenzverbesserungen geplant

Maus- und Tastatur-Support angekündigt

Neue Möglichkeiten zur Verbesserung der Latenz

Microsofts Xbox Cloud Gaming soll schon in Kürze die Eingabe per Maus und Tastatur unterstützen. Darüber hinaus soll es erhebliche Verbesserungen an den Latenzzeiten geben.Nachdem die Xbox-Konsole die Möglichkeit bereits seit einer Weile unterstützt, kündigte Microsoft das Vorhaben für seinen Cloud Gaming-Dienst bereits vor Monaten an. Nun sollen sich Entwickler sowie Nutzer darauf einstellen, dass das Feature schon bald verfügbar ist.In einem neuen Entwickler-Video spricht Microsoft zwar aktuell nur von der Unterstützung für PC-Systeme, jedoch gilt es als wahrscheinlich, dass das Feature auch für andere Endgeräte zur Verfügung gestellt werden könnte. Denn immerhin umfasst der Xbox-Cloud-Gaming-Dienst nicht nur Computer, sondern auch Smartphones oder moderne Smart-TVs."Xbox unterstützt Tastatur und Maus schon seit einigen Jahren und wir arbeiten daran, dies auch für das Streaming von PC-Nutzern zu ermöglichen", erklärt Morgan Brown, Software-Ingenieur im Xbox-Streaming-Team von Microsoft. "Aber ihr könnt es schon jetzt ins Spiel einbauen und eure Konsolennutzer mit Tastatur und Maus werden es zu schätzen wissen. Es wird im Streaming aufleuchten, sobald wir es hinzugefügt haben" heißt es weiter, mit Blick auf die Entwickler.Besonders freuen dürfte die Neuerung Fans von Shooter- und Strategie-Spielen, die bislang nur mit einem Controller zielen und ihre Einheiten über das Schlachtfeld navigieren konnten. Bislang gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Xbox-Spielen, die einen Nutzen aus dem Feature ziehen, dies könnte sich mit der Verbreiterung des Angebots des Xbox Cloud Gaming-Services aber ändern.Darüber hinaus will Microsoft seinen Entwicklern neue Optionen bieten, die Latenz bei seinen gestreamten Inhalten zu verringern. Bis zu 72 Millisekunden sollen dabei eingespart werden, was einen erheblichen Unterschied darstellen würde.Mit einigen Einschränkungen müssen wir allerdings leben: Die neue Direct Capture-Technologie unterstützt eine maximale Auflösung von 1440p, während wir komplett auf dynamische Auflösungen oder HDR verzichten müssen. Eine Übersicht aller Verbesserungen findet ihr ab der sechsten Minute im obigen -Video. Dass Microsoft darüber hinaus an einem hauseigenen Gerät für das Xbox Cloud Gaming arbeitet , wissen wir ebenfalls seit einigen Wochen.