Microsoft: Weniger als halb so viele Xbox One- wie PS4-Konsolen verkauft

Xbox One-Verkaufszahlen: Offizielle Quelle, ungenaue Angabe





Sony is no longer reporting PS4 shipments which means the final total for the console is ~117.2 million as of March 2022. pic.twitter.com/hWHv7NZ6RL



— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 10, 2022

Im aktuellen Streit von Microsoft und Sony wegen der Übernahme von Activision Blizzard durch den Xbox-Hersteller, ist ein interessantes Detail zu den Verkaufszahlen ans Licht gekommen.Denn jetzt gibt es einen offiziellen wie auch relativ Hinweis darüber, wie die Xbox One im Vergleich zur PlayStation 4 auf dem weltweiten Konsolenmarkt abschnitt. In einem vor einiger Zeit veröffentlichten Dokument an die brasilianische Regierung ist nämlich unter anderem auch die Rede davon, dass vom Sony-Produkt „mehr als doppelt so viele“ Exemplare verkauft wurden. Das berichtet unter anderem GameLuster.Diese Aussage ist insofern auch deshalb so erstaunlich, weil Microsoft seit 2015 keine Zahlen mehr herausgibt und sich stattdessen auf das Nutzerverhalten und vor allem auf deren Engagement konzentriert. Sony wiederum verkündete erst kürzlich, keine weiteren Zahlen für die PS4 kommunizieren zu wollen, womit der offizielle Stand bei 117,2 Millionen verkauften Einheiten steht:Somit müssen die Zahlen für die Xbox One unter 58,6 Millionen verkauften Geräten liegen. Bis dato gab es Schätzungen, bei denen die Rede von 51 Millionen war und die somit sehr nah dran waren. Auf der Rangliste der meistverkauften Konsolen landet sie somit auf dem 14. Platz hinter dem NES und vor dem SNES. Die PS4 hingegen ist die zweiterfolgreichste Heim- und insgesamt vierterfolgreichste Konsole bislang.Wie der Konkurrenzkampf der beiden großen Player weitergeht, bleibt abzuwarten. Sony legte vor Kurzem Beschwerde ein und fürchtet durch einen etwaigen Abgang von Call of Duty Wettbewerbsnachteile, wogegen Microsoft entschieden argumentierte