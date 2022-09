Microsoft: Xbox-Chef gibt Sony Versprechen zur Call of Duty-Reihe

Microsoft verspricht Sony: Call of Duty bleibt der PlayStation erhalten – vorerst

Call of Duty und weitere Activision Blizzard-Titel im Xbox Game Pass

Microsofts CEO of Gaming, Phil Spencer, äußert sich zu der Zukunft der Call of Duty -Reihe auf den PlayStation-Konsolen. Diesbezüglich gibt er Sony sogar ein ernstes Versprechen.So soll das populäre Shooter-Franchise noch mindestens in den kommenden Jahren auch für Sonys Spielekonsolen erscheinen. Hinsichtlich der bevorstehenden Übernahme von Activision Blizzard durch Hauptkonkurrent Microsoft gab es daran in der Vergangenheit immer wieder Zweifel.Laut The Verge habe Phil Spencer bereits zum Anfang des Jahres einen Brief an Jim Ryan, seines Zeichens Chef der PlayStation, geschrieben. In diesem versichert er, dass man Microsoft die Call of Duty-Reihe nicht einfach so aus den warmen Fingern reißen möchte. Eine entsprechende Vereinbarung legte er im Zuge dessen ebenfalls bei.In einem Statement gegenüber dem Portal erklärt Spencer: "Im Januar haben wir Sony eine unterzeichnete Vereinbarung vorgelegt, die Call of Duty auf der PlayStation mit gleichwertigen Funktionen und Inhalten für mindestens mehrere Jahre über den aktuellen Sony-Vertrag hinaus garantiert - ein Angebot, das weit über die üblichen Vereinbarungen der Spielebranche hinausgeht".Bei dem aktuellen Vertrag bezieht er sich auf den Co-Marketing-Deal, den Sony und Activision für Call of Duty in der Vergangenheit geschlossen haben. Dieser beinhaltet, dass die PlayStation zu Werbezwecken des Spiels genutzt wird. Darüber hinaus ist sie die bevorzugte Spielekonsole auf E-Sport-Events und Spieler bekommen einen früheren Zugang zu Beta-Versionen des Spiels. Wie lange es Call of Duty aber noch auf der PlayStation geben wird, bleibt offen.Neben der Ankündigung, dass das Call of Duty-Franchise den PlayStation-Spielern also zunächst noch erhalten bleibt, ließ Microsoft vor wenigen Tagen die Bombe platzen: Der Xbox Game Pass soll künftig Titel wie CoD, Diablo, Overwatch und möglicherweise weitere Games aus dem Activision Blizzard-Universum umfassen.