Microsoft: Xbox-Chef Spencer zeigt offenbar neue Konsole im Regal

Keystone: Die Streaming-Konsole





Vault Boy left the shelter and stopped by my office to celebrate the #Fallout25 Anniversary. Congratulations to the @Fallout @Bethesda teams on this major milestone for an iconic franchise. pic.twitter.com/hGoN1sAQRK



— Phil Spencer (@XboxP3) October 10, 2022

Details zu Keystone noch unklar

Zum 25. Jubiläum der Fallout-Reihe gratuliert Xbox-Chef Phil Spencer via Twitter - und enthüllt dabei aus Versehen oder absichtlich die nächste Microsoft-Konsole. Klingt ein bisschen weit hergeholt, ist aber genauso passiert.In einem Tweet von Phil Spencer ist zwar angesichts des Ereignisses viel Fallout zu sehen, aber ein Detail stach besonders hervor: Auf dem obersten Brett des Regals ist ein kleiner, weißer Kasten mit Xbox-Logo zu sehen. Dabei handelt es sich offenbar um Keystone.Hinter dem Decknamen steckt Microsofts nächste Konsole, die aber ganz anders als die Xbox Series X und Xbox Series S wird. Keystone, so verriet es Microsoft bereits im Mai 2022 , wird eine reine Streaming-Konsole und mit jedem Fernseher und Monitor kompatibel sein. Als Grundlage dient Xbox Cloud Gaming, welches im Xbox Game Pass enthalten ist und bereits zahlreiche Spiele unterstützt.Eben jenes Streaming-Gerät wollen Nutzer im Tweet von Phil Spencer ausfindig gemacht haben. Der weiße Kasten im oberen Teil des Regals sieht zwar aus wie eine Xbox Series S, ist aber dafür etwas zu klein. Stattdessen würde ein solch kompaktes Modell durchaus zu einer Streaming-Konsole passen.Eine Bestätigung, dass es sich dabei offenbar um Keystone handelt, liefert dann Microsoft indirekt selbst. In Bezug auf Spencers Tweet kommentiert der offizielle Xbox-Account mit den Worten "Was sagten wir darüber, alte Prototypen ins Regal zu stellen, Boss?"Gemäß diesen Worten handelt es sich also wohl tatsächlich um die geplante Streaming-Hardware seitens Microsoft - allerdings wohl nicht die aktuelle Version. Bekannt ist, dass Microsoft einen früheren Protypen von Keystone verwarf, um die Entwicklung von vorn zu starten.Möglicherweise handelt es sich also im Regal von Phil Spencer um diesen alten Protypen, der an eine noch kleinere Xbox Series S erinnert. Wie weit fortgeschritten die aktuelle Version von Keystone ist, bleibt derweil im Unklaren.Seitens Microsoft gibt es so gut wie keine Details zu der geplanten Streaming-Hardware. Das wird sich vermutlich erst mit einer offizielle Ankündigung ändern.