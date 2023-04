Microsoft: Britische Behörde CMA genehmigt Activision-Deal nicht

Microsoft: Die Begründung für das Urteil

In Großbritannien ist eine Entscheidung gefallen: Die britische Competition and Markets Authority hat ihrin Bezug auf diedurchgefällt und den Deal blockiert.Die Nachricht kommt verhältnismäßig überraschend, dennseitens der CMA, dass man keine negativen Auswirkungen auf den heimischen Videospielmarkt befürchtet. Eine Zustimmung erschien dadurch wahrscheinlich, aber nun macht das Cloud Gaming Microsoft einen Strich durch die Rechnung.An einem, liegt der blockierte Deal nicht. Stattdessen geht es der britischen Wettbewerbsbehörde, wie sie es in ihrem Schreiben festhält, um den Cloud-Gaming-Markt. Die Verantwortlichen äußern Bedenken darüber, wie sich eine Übernahme von Activision-Blizzard durch Microsoft auf diesen auswirken könne und der US-Konzern habe es nicht geschafft, diese Sorgen zu zerstreuen."Microsoft hat eine starke Position bei Cloud-Gaming-Diensten und die der CMA vorliegenden Beweise haben gezeigt, dass es für Microsoft von wirtschaftlichem Nutzen wäre wäre, die Spiele von Activision exklusiv für seinen eigenen Cloud-Gaming-Dienst anzubieten", so die CMA. Man geht davon aus, dass Microsoft bereits fürverantwortlich sei. Mit Marken wieoder natürlich auchkönnte das Unternehmen seine Position noch weiter stärken."Microsoft genießt bereits eine starke Position und einen Vorsprung gegenüber anderen Wettbewerbern im Bereich Cloud-Gaming, und dieser Deal würde diesen Vorteil noch verstärken und dem Unternehmen die Möglichkeit geben, neue und innovative Wettbewerber zu untergraben", heißt es von Martin Coleman, dem Vorsitzenden des unabhängigen Expertengremiums.Der Xbox-Hersteller habe zwar zahlreiche Zugeständnisse gemacht, diese aber reichen der CMA jedoch nicht aus. Man habe intern auch über die Vorteile nachgedacht, unter anderem aufgrund des Angebots des Xbox Game Pass, aber diese können die zu erwartenden Nachteile nicht ausgleichen.In einer Stellungnahme gegenüber den englischsprachigen Kollegen von VGC heißt es von Brad Smith, Präsident von Microsoft, dass man vom Urteil sehr "enttäuscht sei". Das Unternehmen werde nun, wenig überraschend, in Berufung gehen. "Wir halten an dieser Übernahme festen und werden Berufung einlegen", so Smith weiter.Auch Activision-Blizzard äußerte sich zu der Entscheidung der CMA. Bobby Kotick, CEO des Publishers, schreibt laut VGC : "Die britische Regulierungsbehörde Competition and Markets Authority (CMA) hat heute beschlossen, unsere Übernahme durch Microsoft nicht zu genehmigen. Das ist nicht die Nachricht, die wir uns gewünscht haben - aber es ist noch lange nicht das letzte Wort zu diesem Deal."Man arbeite nun mit Microsoft zusammen, um gegen das Urteil entsprechend vorzugehen. "Wir sind zuversichtlich, weil die Fakten auf unserer Seite stehen: Dieses Geschäft ist gut für den Wettbewerb", so Kotick abschließend.Die Blockade seitens der CMA ist für Microsoft und Activision-Blizzard eine unangenehme Niederlage. Neben der US-amerikanischen und der europäischen Behörde gilt Großbritannien als einer der drei Eckpfeiler, um einen solch große Übernahme zu bewerkstelligen. Die europäische Kommission will sich mit ihrer Entscheidung noch etwas Zeit lassen und erst Ende Mai ein Urteil abgeben.In den USA dürfte es ebenfalls noch einige Wochen dauern, bis ein entsprechendes Ergebnis feststeht. Immer wieder dabei im Fokus?und hofft, dass sie nicht in die Hände von Microsoft fällt.