Microsoft: Übernahme von Activision-Blizzard von der EU genehmigt

Microsoft darf Activision-Blizzard übernehmen

Entscheidung in den USA steht noch aus

Großbritannien sagte Nein, die EU sagt Ja: Diehat derzugestimmt. Aufatmen kann man bei den US-Unternehmen aber noch nicht.Die Europäische Kommission hat sich mit der Entscheidung lange Zeit gelassen, aber schlussendlich genehmigt sie den fast 70 Milliarden US-Dollar schweren Deal. Allerdings ist die Zustimmung an Bedingungen geknüpft, die Microsoft unbedingt einhalten muss. Im Fokus? Ein weiteres Mal der gesamte Cloud-Gaming-Bereich.Ähnlich wie bei der britischen Behörde CMA hat die Europäische Kommission den Deal und dessen potenzielle Auswirkungen genau untersucht, sowie zahlreiche Experten befragt. Am Ende kommt man zu dem Urteil , dass es für Microsoft keinen Anreiz geben würde, Activision-Spiele zukünftig nicht mehr auf der PlayStation zu veröffentlichen. Selbst wenn dieser Fall doch eintreten sollte, "würde dies den Wettbewerb auf dem Konsolenmarkt nicht wesentlich beeinträchtigen".Sony, so das Urteil weiter, könnte aufgrund seiner Größe und seiner Marktposition, jeden "Versuch abwehren, die eigene Wettbewerbsposition zu schwächen". Darüber hinaus heißt es, dass Activision ohne die Übernahme die eigenen Spiele nicht in einem Spiele-Abo-Service anbieten würde, weshalb sich an der Situation für Drittanbieter solcher Abo-Dienste nichts ändern würde.Ganz anders sieht es beimaus: Hier könnte Microsoft die eigene Marktposition weiter stärken, wenn man die großen Activision-Marken exklusiv anbieten würde. Der Xbox-Hersteller sicherte der Kommission jedoch zu, dass man aktuelle und künftige Activision-Blizzard-Spiele an alle interessierten Cloud-Gaming-Anbieter lizenzieren wird. "Diese Zusagen räumen die von der Kommission festgestellten Wettbewerbsbedenken vollständig aus und stellen eine erhebliche Verbesserung für das Cloud-Streaming von Spielen gegenüber der derzeitigen Situation dar."Auch wenn die EU nun dem Deal zugestimmt hat, ist die Übernahme von Activision-Blizzard noch lange nicht in trockenen Tüchern. Zum einen steht die Entscheidung in den USA noch aus, wo sich die Federal Trade Commission, kurz FTC, gegen den Deal mit einer Klage wehrt.Darüber hinaus, wodurch der Deal insgesamt noch platzen könnte. Allerdings hat Microsoft bereits kurz nach der Entscheidung der CMA einen Einspruch angekündigt, der demnächst vor dem Competition Appeal Tribunal verhandelt werden muss. Dies könnte noch mehrere Monate in Anspruch nehmen.