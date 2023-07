Microsoft: Der Kauf von Activision-Blizzard und dessen mögliche Auswirkungen

Microsoft kauft Activision-Blizzard: "So what?" für PC-Spieler

Nintendo Switch: Hurra, endlich CoD für unterwegs

PlayStation: Ein merklicher Aderlass

Xbox: Auf den ersten Blick ein Gewinn, oder?

Nicht von kurzfristigen Änderungen blenden lassen

Auf der einen Seite wurde gezittert, auf der anderen kritisiert: Dernähert sich nach langen Verhandlungen, Gerichtsterminen vollerundso langsam seinem Ende.Beide Unternehmen haben den finalen Übernahmetermin zwar gerade erst noch einmal um drei Monate nach hinten verschoben, da es noch letzte Punkte mit der britischen Behörde CMA zu klären gilt. Dennoch dürfte nach derklar sein, dass die Übernahme wohl trotz aller Einwände seitens der FTC und insbesondere Sony über die Bühne gehen wird.Da stellt sich natürlich mittlerweile die Frage:Klar: Aktionäre, Anleger, Bobby Kotick als CEO von Activision-Blizzard und zahlreiche andere Personen aus dem Konzern-Kosmos. Aber was springt für uns als Spieler raus? Was bedeutet die Übernahme der Call-of-Duty-Warcraft-Diablo-Candy-Crush-Melkmaschine für uns, die sich über neue Spiele freuen? Nun, es ist kompliziert...Um es etwas einfacher zu machen, gehe ich mit euch zusammen die einzelnen großen Plattformen durch und fange ganz einfach an:. Hier dürfte Microsofts jüngste Errungenschaft wohl am wenigsten Eindruck hinterlassen, denn die meisten Spiele von Activision oder Blizzard erscheinen dort ja sowieso schon. Ausnahmen wiebestätigen die Regel, ihr kennt das ja.Aber Spiele wie der alljährliche Ableger vonodererscheinen auch stets für den PC und daran dürfte sich mit der Übernahme nichts ändern. Ganz im Gegenteil: Mit Microsoft im Rücken könnten die bislang wenigen konsolenexklusiven Spielen auch ihren Weg auf den Computer finden. Dazu kommt natürlich die, wovon auch PC-Spieler profitieren. Aber zu Microsofts Abo-Dienst komme ich gleich noch.Lediglich bei Blizzard könnte sich mit der Übernahme etwas mehr ändern. Stichwort: Steam –. Im August wird erstmals ein Blizzard-Spiel auf der dominierenden Distributionsplattform erscheinen und weitere werden folgen. Das Battle.net soll zwar nicht eingestellt werden, aber zukünftig wäre es vorstellbar, dass neue Blizzard-Spiele auch sofort bei Steam erscheinen.Besitzer einerdürften mit zu den größten Profiteuren der Übernahme zählen. Der Grund? Noch bevor die ganzen Gerichtsverhandlungen wirklich begonnen haben, kündigte Microsoft an, dass man– mindestens zehn Jahre lang! Hinzu kommt: Im Zuge des Streits mit der FTC wurde bekannt, dass nicht nur Call of Duty diesen Weg gehen wird, sondern auch weitere, nicht näher definierte Activision-Spiele.Wo vor allem Activision in den letzten Jahren die Nintendo Switch sehr stiefmütterlich behandelt hat, könnte es mit der Microsoft-Übernahme deutlich besser werden. Klar, technisch wird es einige Abstriche geben, aber inhaltlich soll es jeweils immer das komplette Paket geben. Zum aktuellen Status Quo wäre die Microsoft-Übernahme also für Spieler auf der Nintendo Switch ein Gewinn, denn das Spieleangebot wächst mit einigen großen Namen. Und selbst wenn diese enttäuschten sollten, dann man hat auch nichts verloren. Zumindest innerhalb dieser zehn Jahre.Etwas verzwickter ist die Lage bei Sony und den: Hier dürfte der Kauf von Activision-Blizzard durch Konkurrent Microsoft deutlich in negativer Hinsicht bemerkt werden. Gut,, aber wie es danach weitergeht, bleibt abzuwarten. Aber für den Notfall hätte Sony genügend Zeit, um eventuell in dieser Zeit eine eigene starke Ego-Shooter Marke aufzuziehen.Anders als Nintendo hat Sony jedoch nur die Call of Duty-Spiele vertraglich zugesichert bekommen. Alle weitere von Activision-Blizzard dürften einesein und bei Bethesda sieht man derzeit, wo das hinführen könnte:. Das wiederum könnte heißen, dass vielleicht Diablo 4 schon das letzte Blizzard-Spiel für die PlayStation war. Bestehende Spiele würde Microsoft aber weiterhin mit Updates und Erweiterungen unterstützen, wie es auch beioderder Fall ist.Diablo- und Overwatch-Spieler auf der PlayStation müssen also nicht fürchten, dass sie an kommenden Seasons nicht teilnehmen können oder von zukünftigen Erweiterungen ausgeschlossen werden. Bei Nachfolgern wie etwa einem hypothetischen Diablo 5 könnte es hingegen ganz anders aussehen.Bleibt noch dieund hier dürfte ja Microsofts riesiger Einkauf nur Vorteile haben. Zumindest könnte man das auf den ersten Blick annehmen, aber betrachtet man die Liste der Spiele von Activision-Blizzard, dann sind diese überwiegend sowieso schon für die Xbox-Konsolen erschienen. Sprich: Erst einmal erhält man als Xbox-Spieler nicht unbedingt mehr oder weniger Spiele als zuvor. Abgesehen von manch theoretischen Überlegungen, wie zum Beispiel, ob es nicht vielleicht unter der Microsoft-Ägide doch noch eine Konsolenversion von World of Warcraft geben könnte.Größere Auswirkungen hat die Übernahme hingegen auf den, sowohl den für die Xbox als auch für den PC. Microsoft hat bereits in der Vergangenheit zu Worte gegeben, dass man den eigenen Abo-Service nach dem geglückten Kauf so schnell wie möglich mit den Spielen von Activision und Blizzard füllen möchte. Abonnenten dürften sich demnach auf eine große Palette an weiteren Spielen einstellen, die sich bald im Game Pass tummeln. Nicht zu vergessen, dass zukünftige Releases von Activision-Blizzard ab dem ersten Tag verfügbar sein sollten.Im Hinterkopf sollte man dabei haben, dass dafür das Game Pass-Abonnement teurer werden könnte. Schließlich will Microsoft am Ende des Tages auch Gewinne erzielen, aber eine Preisänderung wird nicht sofort passieren., weshalb die nächste Anpassung wahrscheinlich ein wenig auf sich warten lässt.Was bleibt also am Ende festzuhalten? Für reine PlayStation-Spieler fällt der Deal nicht allzu positiv aus, während sich für PC- und Xbox-Spieler zu Beginn nicht ganz so viel ändern wird. Auf der Nintendo Switch darf man sich hingegen über zusätzliche Spiele freuen und könnte das ganze Drama bestens von der Seite aus beobachten. Allerdings sind viele der hier aufgezeigten Änderungen vorerst rein theoretischer (und manchmal auch spekulativer) Natur:, auch wenn das wohl nur noch eine Frage der Zeit sein dürfte.Was man bei all dieser Betrachtung zudem niemals vergessen sollte: Wir reden hier stets von riesigen Konzernen in der Videospielbranche, die immer wieder neue Wege ergründen, wie man noch den einen oder anderen Euro mehr verdienen kann. Was gestern die Lootboxen waren, kann morgen schon wieder eine ganz neue Methode sein –