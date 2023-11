Microsoft: Xbox-Chef Spencer will Gaming-Community über alle Plattformen

Khorneblume schrieb am 07.11.2023 um 14:31 Uhr

So eine Aussage würde praktisch nur Sinn ergeben, wenn man vorhätte künftig aus dem Konsolengeschäft auszusteigen, um im Anschluss Publishing für alle zu betreiben. Aber gleichzeitig passt es eben nicht zusammen, wenn man dann Spiele nach dem Aufkauf exklusiv macht, oder Drittanbieter-Zubehör für (s)eine Konsole/n sperrt. Vermutlich auch nur so eine typische Marketing-Nebelkerze von Herrn Spencer, um am Ende sagen zu können, man hätte ja so gerne den Gamepass auf Switch oder Playstation gebracht, aber wäre am Widerstand von Nintendo und Sony gescheitert - so muss man eben alles leider exklusiv machen.

Noch paar Krokodilstränen und ne Preiserhöhung hinterher, dann freut sich auch CEO Nadella.