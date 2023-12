Microsoft: Xbox-Twitter-Kanal fliegt Verwendung von KI-Kunst um die Ohren

Microsoft: Winterliches Schneetreiben geht nach hinten los





My favorite indie game was "paying actual artists instead of pushing horrific AI slop you fucking leeches" https://t.co/7Hnaw5z146 pic.twitter.com/Hfbu7E6TkQ



— Matt B (@matto_bii) December 27, 2023

Dass die Verwendung von Bildern, die mithilfe von KI generiert wurden, auch in Werbeaktionen zum Einsatz kommen, ist nicht überraschend. Wenn dies aber den Inhalt der Message konterkariert, wird man schnell zum Gespött der Community, wenn nicht schlimmer. Dies ist kürzlich einem Twitter-Account unter der Schirmherrschaft vonpassiert.ID@Xbox bringt, wie es auf der offiziellen Homepage heißt, „“ auf die Microsoft-Konsolen. Kurz nach Weihnachten richtete der Kanal die Frage „Was waren eure Lieblings-Indie-Games des Jahres?“ an die Follower.Der Fauxpas dabei: ID@Xbox nutzte dabei ein– und nicht einmal ein besonders gutes. Selbst dem weniger auf die Entlarvung dieser Kunstform geschulten Auge dürfte schnell auffallen, dass die Schlitten fahrenden Kinder auf dem Bild sinnlos in der Gegend herumbaumelnde Leinen halten undaufweisen. Der Mann in der Bildmitte hat ein seltsam zerknautschtes Gesicht und ein Kind scheint sogar einen Schnurrbart zu tragen. Microsoft hat den Post mittlerweile gelöscht.Würden einem diese Details beim Durchscrollen vielleicht nicht sofort auffallen, so haben viele doch einen genaueren Blick gewagt. „Nichts sagt mehr ‚‘ als die Verwendung von KI“, schreibt der Zeichner NecroKuma. „Wenn ihr nicht einmal Künstler für eure Werbung engagiert, bezweifle ich stark, dass ihr das mit Indie-Entwicklern macht.“ Auch Übersetzer Matt B zeigt sich schockiert von diesem Vorgehen: „Mein Lieblings-Indie-Spiel war, tatsächliche Künstler zu bezahlen, anstatt schrecklichen KI-Müll zu verbreiten, ihr verdammten Blutsauger.“Es ist nicht das erste Mal, dass mit Videospielen in Verbindung stehende offizielle Twitter-Accounts negativ mit KI-Kunst auffallen. Das auf den ersten Blick recht authentische Promo-Bild zur kommenden-Serie auf Amazon Prime zerfällt beim genaueren Hinsehen, wenn man dieoder die fensterlosen Gebäude richtet. Der Assassine in einem Halloween-Post von Ubisoft Nederland sieht noch ganz passabel aus, Hintergründe und Kürbis-Deko enttarnen aber auch dieses Bild ziemlich schnell als KI-Kunst.Der Tenor in kritischen Kommentaren unter diesen Posts ist, dass Konzerne wie Amazon oder Ubisoft in der Lage sein sollten,zu können. Besonders im Falle des Microsoft-Tweets geht die Verwendung von KI-Kunst nach hinten los, wenn man quasi im selben Atemzug zum Ausdruck bringen möchte, dass man unabhängige Videospiel-Publisher unterstützt.