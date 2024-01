Microsoft: KI-Taste wird zukünftig in PC-Tastaturen integriert

Microsoft: KI soll einfacher in den Computeralltag integriert werden

nimmt zum ersten Mal seit 30 Jahren eine eingreifende Veränderung an seinen PC-Tastaturen vor und präsentiert eine neue Taste. Bereits in diesem Monat wird sie eingeführt und auf den ersten neuen Geräten verfügbar sein.Die sogenannte Copilot-Taste wird für den schnellen Aufruf des gleichnamigen,genutzt. Sie wird erstmals öffentlich auf der Tech-Ausstellung CES in Las Vegas in der kommenden Woche präsentiert.Diese Neuerung wird vonseiten des Unternehmens als maßgeblicher Schritt angesehen, wie KI in den Alltag aller Computernutzer besser integriert werden kann. „Dies ist eine signifikante Verlagerung hin zu einer persönlicheren und intelligenteren Computerwelt, in dersein wird“, so Microsofts Executive Vice President Yusuf Mehdi im offiziellen Windows Experience Blog.Die Copilot-Taste wird sich, wenn man nach dem Vorstellungs-Teaser geht, zwischen den Pfeiltasten und der Alt-Taste einfügen und das Logo des KI-Assistenten zeigen. „Die Einführung dieser Taste wird die erste bedeutende Änderung an der Windows-PC-Tastatursein“, so Mehdi weiter. Damals hatte Microsoft die Windows-Taste eingeführt, mit der man jederzeit das Startmenü aufrufen kann, selbst wenn man sich in anderen Programmen oder Spielen befindet. „Wir sehen es jetzt als weiteren Wendepunkt in unserer Reise mit Windows, bei dem Copilot der Einstieg in die Welt der KI auf dem PC sein wird.“Um die KI mit der neuen Taste nutzen zu können, müsst ihr übrigens mit eurem Microsoft-Konto angemeldet sein. Andernfalls startet ein Druck auf das Copilot-Logo lediglich die Windows-Suche. Das Unternehmen bezeichnet das Programm als „“.So ist sich Mehdi sicher: „Es gab noch: ob Ihre Ideen in Musikstücken umzusetzen, wunderschöne Bilder zu kreieren oder PC-Einstellungen zu optimieren. Wir werden Windows weiterhin als Ziel für die besten KI-Erlebnisse entwickeln.“ Warum sich ein Twitter-Kanal von Microsofts Xbox kürzlichhat, könnt ihr hier lesen.