Microsoft: 1.900 Angestellte im Bereich Gaming werden entlassen

Microsoft: Entlassungen laut Xbox-Chef Folge von Kompetenzüberschneidungen

Blizzard-Chef Ybarra: „Das spiegelt nicht eure fantastische Arbeit wider.“

entlässt rund 1.900 Arbeitskräfte aus seiner für Videospiele verantwortlichen Belegschaft. Dies hat Xbox-Chef Phil Spencer heute mitgeteilt. Die Entscheidung sei eine, die sich über längere Zeit angekündigt hat und vor drei Monaten finalisiert wurde.Damit reiht sich Microsoft in einemit Bezug zu Videospielen ein, die dieser Tage in großer Zahl Entlassungen vornehmen. Auch der Präsident von Blizzard Entertainment ist davon betroffen.Mit Blick auf das Jahr 2024 sieht sich das Unternehmen „verpflichtet, eine nachhaltige Kostenstrategie“ zu fahren, wie es unter anderem in der Mitteilung (via IGN ) heißt. Microsoft Gaming und Activision Blizzard hätten Bereiche herausgearbeitet, deren. Es wurde „sichergestellt, dass wir alle auf die besten Wachstumsmöglichkeiten ausgerichtet sind“.Im Rahmen dieses Prozesses habe man „die schmerzhafte Entscheidung fällen müssen,zu entlassen“, so Spencer weiter. In der Mitteilung macht er deutlich, dass man sich die Entscheidung nicht leicht gemacht und den nun entlassenen Mitarbeitern viel zu verdanken habe.„Wir sind bestrebt, diesen Prozess so umsichtig wie möglich zu gestalten. Die Betroffenen haben eine wichtige Rolle beim Erfolg von Activision Blizzard, ZeniMax und Xbox gespielt. Wir sind dankbar für die, die sie für die Spiele, die Community und ihre Kollegen gezeigt haben.“ Es werde eine „volle Unterstützung für diejenigen, die von den Entlassungen betroffen sind, einschließlich Abfindungszahlungen“, gewährleistet.Im Rahmen dieser Entlassungen veröffentlichte, ein Statement, in dem er verkündete, das Unternehmen ebenfalls zu verlassen. „Blizzard durch eine unglaubliche Zeit zu führen, ein Teil dieses Teams zu sein und es für die Zukunft zu formen, war eine absolute Ehre. Nach über 20 Jahren im Unternehmen ist es an der Zeit, (wieder) Blizzards größter Fan von außerhalb zu werden.“Er wand sich auch an die entlassenen Mitarbeiter mit den Worten: „und meine Energie und meine Unterstützung gelten all den fantastischen Leuten, die von der heutigen Entscheidung betroffen sind – dies spiegelt in keinem Fall eure fantastische Arbeit wider. Ich bin immer für euch da und verstehe, welche Herausforderung die heutigen Nachrichten für euch sind.“Bei mittlerweilein der Videospielbranche stellt dieser Fall von Microsoft einen negativen Höhepunkt dar. Anfang des Jahres gab bereits Engine-Entwickler Unity bekannt,; vor zwei Tagendie Streichung von über 500 Stellen.