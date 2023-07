Counter-Strike: Großer eSports-Veranstalter verbietet bekannte Schuhmarke für Athleten

Counter-Strike: Nur geschlossenes Schuhwerk bitte





Today we're releasing the mid-year update to our EPT CS rulebooks, with the biggest change being the addition of regulations around the usage of academy teams and players.



Die Welt des eSports sorgt immer mal wieder für kuriose Schlagzeilen und so dürfte auch die Regeländerung für eine der wichtigsten-Ligen viele verblüffen.Die, kurz ESL, ist ein deutscher Veranstalter für Counter-Strike-Turniere und Ligen und damit unter anderem für die bekannten Intel Extreme Masters verantwortlich. Nun hat man das hauseigene Regelbuch angepasst und dabei unter anderem verboten, dass die antretenden Athleten Crocs tragen, weil diezu den offenen Schuhen gehört.Die Ankündigung erfolgte über Twitter, alle neuenfür kommende Counter-Strike-Turniere können auf der offiziellen Website der ESL nachgelesen werden. Dort ist dann auch die Rede von der erwähnten Anpassung bezüglich Crocs: „Im Paragrafen 4.3 zu Kleidung wird klargestellt, dass Crocs als offene Schuhe angesehen werden und daher nicht erlaubt sind.“Tatsächlich ist die Kleiderordnung bei Veranstaltungen der ESL ziemlich eindeutig. So heißt es unter dem erwähnten Punkt weiter, dass „Spieler und Teams sicherstellen müssen, dass sie alle in gleichfarbiger Team-Kleidung, langen Hosen und geschlossenen Schuhen“ auftreten.Zu den verbotenen Schuhen gehören neben Crogs auch Flip-Flops, kurze Hosen und Kopfbedeckungen sind ebenfalls verboten. Verstoße gegen diese Regel werden natürlich geahndet:werden fällig, wenn einer der Spieler beispielsweise mit Sandalen oder einem Cowboy-Hut die Bühne betritt.Wer dagegen offensive Inhalte zur Schau stellt oder gar Kleidung eines anderen Teams trägt, muss erst zurück in die Garderobe und sich umziehen, bevor er am Turnier teilnehmen darf. Einen Grund für dieseist im Regelbuch übrigens nicht zu finden, aber man darf wohl davon ausgehen, dass die ESL dadurch eine gewisse Professionalität gewährleisten möchte.