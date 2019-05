Blizzard Entertainment: Die gamescom 2019 wird ausgelassen - 4Players.de

Blizzard Entertainment wird die gamescom 2019 auslassen. Das Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren zumeist einen sehr großen und aufwändigen Stand auf dem Messegelände in Köln, obgleich zumeist gar nicht so viele Neuigkeiten und Inhalte angekündigt wurden. Der laut mehrerer Medien-Berichte ( wir berichteten mehrfach ) verhängte Sparzwang bei Blizzard Entertainment dürfte diese Entscheidung ebenfalls befeuert haben, obgleich sie WarCraft 3: Reforged, die nächste Hearthstone-Erweiterung sowie die aktuellen Versionen von WoW und Overwatch zeigen könnten.Die Hausmesse BlizzCon 2019 ist für Anfang November geplant und dürfte für etwaige Ankündigungen wie die nächste Erweiterung für World of WarCraft, das nächste Hearthstone-Kartenpaket oder gar Diablo 4 genutzt werden - und natürlich für das in der Versenkung verschwundene Diablo Immortal und andere Überraschungen. Statement : "Weil wir uns dieses Jahr verstärkt auf die Entwicklung unserer aktuellen Spiele und zukünftiger Projekte konzentrieren möchten, werden wir auf der gamescom 2019 keinen Stand haben. Die gamescom ist eine wichtige Veranstaltung sowohl für die europäische als auch für die globale Gaming-Community und es wird uns dieses Jahr fehlen, die Spieler in Köln zu treffen. Ihr werdet trotzdem Blizzard Gear in der Shop-Area der gamescom 2019 kaufen können, und wir freuen uns darauf, in Zukunft wieder mit einem Stand auf der gamescom dabei zu sein. Wir können es außerdem kaum erwarten, weitere Details zu den Projekten bekannt zu geben, an denen wir gerade arbeiten, wenn die Zeit dafür reif ist."