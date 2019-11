Blizzard Entertainment: BlizzCon-Proteste: Blizzard entschuldigt sich, nimmt Sperrungen aber nicht zurück - 4Players.de

Auf der BlizzCon entschuldigte sich Blizzards Firmen-CEO J. Allen Brack öffentlich auf der Bühne ( via pcgamesn.com ) für die Sperrung des professionellen Haerthstone-Spielers "Blitzchung" (Ng Wai Chung sowie zwei Moderatoren). Wai hatte in einem Stream seine politische Meinung zu den Hong-Kong-Protesten kundgetan ( zur News ).“Vor einem Monat hatte Blizzard die Gelegenheit, die Welt in einem schwierigen Hearthstone-E-Sports-Moment zusammenzubringen", so Brack, "doch das haben wir nicht geschafft. Wir waren zu schnell mit dem Fällen unserer Entscheidung und haben die Lage noch verschlechtert, indem wir nicht schnell genug mit euch allen gesprochen haben. (...) Wir wurden unseren eigens gesetzten, hohen Standards nicht gerecht und haben unseren Zweck verfehlt. Das tut mir leid und ich übernehme die Verantwortung dafür. In Zukunft werden wir es besser machen - aber unsere Taten werden stärker wiegen als jedes dieser Worte". Blizard habe sich dem Ziel verschrieben, dass ein Jeder das Recht besitze, sich auszudrücken, so Brack.In einem Telefongespräch mit pcgamer.com klangen die Worte des CEOs allerdings ein wenig anders. Als er darauf angesprochen wurde, warum die Sperre trotzdem nicht zurückgenommen, sondern nur auf sechs Monate abgeschwächt wurde, antwortete Brack dem Magazin:"Wenn wir keine Maßnahmen ergriffen hätten, wenn wir nicht etwas getan hätten, hättest du dir ja den Rattenschwanz vorstellen können, den das in künftigen Interviews nach sich ziehen würde. Sie würden sich in Zeitfenster für Leute verwandeln, die ein politisches Statement - über was auch immer sie wollen - abgeben, zu welchem Thema auch immer. Diesen Weg wollten wir einfach nicht beschreiten."