Blizzard Entertainment: Rod Fergusson (Gears of War) kümmert sich in Zukunft um die Diablo-Marke

I began working on Gears of War over 15 years ago and since then, it has been the joy of my life. But now it’s time for a new adventure. I leave Gears in the great hands of The Coalition and can’t wait for everyone to play Gears Tactics on April 28. pic.twitter.com/Az5w0B631i



— Rod Fergusson (@GearsViking) February 5, 2020





Starting in March, I will join Blizzard to oversee the Diablo franchise. Leaving is bittersweet as I love our Gears family, the fans, and everyone at The Coalition and Xbox. Thank you, it has been an honor and a privilege to work with you all. pic.twitter.com/0FuO3RFYSQ



— Rod Fergusson (@GearsViking) February 5, 2020

Rod Fergusson, der Studio-Chef von The Coalition ( Gears of War: Ultimate Edition Gears 5 ), wird ab März 2020 für Blizzard Entertainment tätig sein. Er wird in Zukunft federführend an der Diablo-Marke arbeiten, also an Diablo 4 Diablo Immortal und bisher nicht angekündigten Titeln.Fergusson werkelt seit über 15 Jahren an der Gears-of-War-Reihe. Er war Produktionsleiter bei Epic Games, bevor er die Leitung des Microsoft-Studios The Coalition übernahm, das sich seit 2014 um die Gears-of-War-Reihe gekümmert hat. Nur von 2012 bis 2013 führte ihn ein kleiner Ausflug nach Irrational Games ( Bioshock Infinite ).Fergusson freut sich auf die neue Aufgabe, aber auch auf Gears Tactics , das am 28. April 2020 veröffentlicht wird. Er ist der Ansicht, dass The Coalition nach seinem Abgang in den "besten Händen" sei.