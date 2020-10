Blizzard Entertainment: Hauptsitz in Europa (Frankreich) wird geschlossen; Entlassung von 285 Mitarbeitern

Blizz want to close their Versailles office and put lots of brilliant people out of work.



Their union is recommending they strike tomorrow.



It is prepatch day, this hurts but I have never broken a picket line and I never will.



So I will not be playing or streaming WoW tomorrow pic.twitter.com/2xv9bojyOJ



— Taliesin & Evitel (@TaliesinEvitel) October 13, 2020

Bei Blizzard Entertainment in Frankreich, dem europäischen Hauptsitz des Unternehmens in Versailles bei Paris, wurde gestern gestreikt - passend zur Veröffentlichung des Shadowlands-Pre-Patches für World of WarCraft . Drei Gewerkschaften riefen zum Streik auf, da Activision Blizzard die Zweigstelle komplett schließen und die übrigen 285 Mitarbeiter entlassen möchte. Zudem hätten sich die Arbeitsbedingungen in den letzten Monaten verschlechtert und die Angestellten wurden im Unklaren über ihre Zukunft gelassen.In dem Streikaufruf steht: "Wie sie wissen, hat die Unternehmensleitung, nachdem sie wiederholt sowohl vor den Beschäftigten als auch vor der französischen Regierung die Schließungspläne bestritten hatte, soeben ihren Willen zur Durchführung eines klar umrissenen Plans zur Einstellung aller Aktivitäten in Frankreich und zum Abbau von 285 Arbeitsplätzen angekündigt. (...) In diesen Zeiten der Covid-Krise ist es unbegreiflich, 285 Personen auf einen so turbulenten Arbeitsmarkt zu schicken. (...) Die Unternehmensleitung hatte die Arbeitsbedingungen bereitwillig so weit verschlechtert, dass psychosoziale Risiken gefährlich wurden und die Arbeitsinspektion zum Eingreifen (...) gezwungen wurde."Schon in den vergangenen zwei Jahren wurden 133 Mitarbeiter am Standort Versailles entlassen ( Kotaku ). Eigentlich wollte das Unternehmen laut Angaben von Jason Schreier ( Bloomberg ) den Europa-Sitz nach London verlegen, aber das anhaltende Brexit-Chaos und die Covid-19-Pandemie haben diesen Plan wohl zunichtegemacht. Activision Blizzard hat hierzu bisher keine offizielle Stellungnahme abgegeben. Die drei französischen Gewerkschaften schätzen, dass der Umzug nach London nur geplant war, um Steuern in Europa zu vermeiden.Das Unternehmen schloss außerdem Anfang des Jahres in aller Stille eine Zweigstelle in Den Haag (Niederlande). Eine Unternehmenssprecherin sagte, dass einige der Aufgaben in andere Büros verlagert wurden. Ob noch weitere Büros, Zweigstellen oder Angestellte in Europa von ähnlichen Umstrukturierungsplänen betroffen sind oder sein werden, ist unklar.Blizzard Entertainment in Versailles kümmerte sich hauptsächlich um das Marketing, die Kundenbetreuung und die Lokalisierung in unterschiedliche Sprachen für die Titel, die Activision Blizzard in Europa veröffentlicht hat. Das Community-Management-Team (z.B. von World of WarCraft) agierte auch von diesem Standort aus und besonders in diesem Bereich wurde der Rotstift zunächst angesetzt (Hintergrund bei Buffed ).