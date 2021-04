Blizzard Entertainment: Jeff Kaplan (Game Director von Overwatch) verlässt das Unternehmen nach 19 Jahren

Never accept the world as it appears to be, dare to see it for what it could be.



Jeff Kaplan hat Blizzard Entertainment nach 19 Jahren verlassen - wie schon viele bekannte Führungspersonen in den letzten Jahren ( siehe Blizzard-Reportage ). Kaplan war Vizepräsident von Blizzard Entertainment , arbeitete lange am Worlddesign von World of WarCraft und war als Game Director von Overwatch und Overwatch 2 das Gesicht dieser Franchise. Gründe für seinen Abgang hat er nicht mitgeteilt. Sein Statement endet lediglich mit dem Spruch "never accept the world as it appears to be. always dare to see it for what it could be. i hope you do the same" - ebenfalls aus Overwatch (Akzeptiere die Welt nie so, wie sie zu sein scheint. Wage es immer, sie als das zu sehen, was sie sein könnte. Ich hoffe, Du tust das auch). Jedenfalls ist es kein gutes Zeichen, wenn der Frontmann bei der Realisierung eines großen Projekts wie Overwatch 2 das Unternehmen verlässt.Aaron Keller (ehemals Assistant Game Director von Overwatch) wird die Position als Game Director bei Overwatch und Overwatch 2 übernehmen. In seinem Statement versichert er, dass die Entwicklung von Overwatch 2 in einem guten Tempo weitergehen würde und sie eine außergewöhnliche Vision hätten, die sie umsetzen wollen.