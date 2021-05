Blizzard Entertainment: Keine BlizzCon in diesem Jahr

Auch in diesem Jahr wird es keine BlizzCon als Präsenzveranstaltung geben. Aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie wird die physische Hausmesse von Blizzard Entertainment erneut nicht stattfinden. Es würde zu viele Unwägbarkeiten aufgrund der Pandemie geben und es sei mittlerweile zu spät, solch eine große Veranstaltung für November 2021 vorzubereiten, erklärte Saralyn Smith (Executive Producer der BlizzCon). Stattdessen soll Anfang des nächsten Jahres ein globales Event stattfinden. Das Ziel: Eine Online-Show im Stil der letzten BlizzConline soll mit kleineren Präsenzauftritten kombiniert werden.

Saralyn Smith : "Die Vorgaben in Kalifornien für Versammlungen und persönliche Treffen entwickeln sich stetig weiter und auch die Pandemielage ist weltweit in ständigem Wandel. Angesichts dieser Tatsache haben die Teams bei Blizzard darüber beraten, was das für eines der Events bedeutet, das wir alle am meisten vermissen: die BlizzCon. Einige von euch fragen sich sicherlich, wie es mit ihren eigenen Plänen aussieht, quer durchs Land zu reisen oder gar den Ozean zu überqueren und ihre Freunde, Familie und Community-Kollegen in Kalifornien zu treffen. Deshalb wollen wir euch heute über unsere Entscheidung informieren, dieses Jahr keine BlizzCon zu veranstalten.""Der Aufbau der BlizzCon als Präsenzveranstaltung ist eine epische und komplexe Angelegenheit, die viele Monate der Vorbereitung benötigt. Das gilt nicht nur für uns, sondern auch für die vielen Produktionspartner, Esportsprofis, Moderatoren, Entertainer, Künstler und anderen Kooperationspartner, mit denen wir gemeinsam lokal und weltweit an den einzelnen Bereichen der Veranstaltung arbeiten. Die anhaltende Komplexität und die vielen Unsicherheiten der Pandemie wirken sich negativ auf unsere Planungsmöglichkeiten an vielen dieser Fronten aus. Letztendlich haben wir nun den Punkt überschritten, an dem wir noch die Art von Event auf die Beine stellen könnten, die wir euch im November bieten wollten."