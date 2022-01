Blizzard Entertainment: Neues Survival-Spiel in einem noch unbekannten Universum angekündigt

Die Verantwortlichen von Blizzard Entertainment haben bekannt gegeben, dass sich ein brandneues Survival-Spiel in Entwicklung befindet. Allerdings wird das Spiel in keiner der bekannten Welten angesiedelt sein. Stattdessen entsteht ein komplett neues Universum, das man bisher aber noch nicht enthüllen wollte. Einen kleinen Vorgeschmack liefert ein erstes Artwork, das Blizzard bei der Ankündigung teilte. Das Spiel soll eines Tages für PC und Konsole erscheinen. Einen Zeitraum gibt es jedoch noch nicht.Allgemein hat sich Blizzard mit Informationen zum Survival-Spiel zurückgehalten. Es wird aber wieder eine Reihe von Heldinnen und Helden geben, die den Spielern zur Wahl stehen werden. In erster Linie möchte das Studio mit der Ankündigung wohl neue Mitarbeiter ins Unternehmen bringen. Zahlreiche Stellenangebote mit Bezug zum neuen Projekt lassen sich auf der Webseite finden. Im Jahr 2016 hat Blizzard mit Overwatch die bisher letzte neue Marke vorgestellt. Momentan befinden sich Diablo 4 und Overwatch 2 in fortgeschrittener Entwicklung. Ein Release wird hier aber nicht vor 2023 erwartet.