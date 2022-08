Blizzard Entertainment: Frische Infos zum neuen Survival-Spiel durchgesickert

Neues Survival-Spiel von Blizzard: Infos zu Setting und Kämpfen

Dass Blizzard Entertainment bereits seit einiger Zeit an einem völlig neuen Survival-Spiel arbeitet, ist kein Geheimnis. Nun sind neue Infos dank eines Insiders durchgesickert.Im Zuge des The Xbox Two Podcasts sprach YouTuber Rand al Thor 19 mit dem bekannten Gaming-Journalisten Jez Corden, der während des Interviews einen leicht angetrunkenen Eindruck erweckte. Dabei ließ sich dieser verschiedene Informationen entlocken und kam im Laufe des Gesprächs auch auf die völlig brandneue Blizzard-IP zu sprechen.Das Survival-Game, welches bei Blizzard angeblich uner dem Codenamen Odyssey läuft, sei laut Corden in einem Fantasy-Setting angesiedelt. Das grafische Design sei dabei mit dem von Fable Legends oder auch Everwild zu vergleichen. Wir werden in eine märchenhafte, verträumte Welt entführt. Diese soll allerdings auch etwas von einem Steampunk-Setting angehaucht sein.Darüber hinaus erzählt Corden von einem Crafting-System mit Handwerksberufen. Auch den Aufbau einer Basis will er gesehen haben, sowie die Möglichkeit, unseren eigenen kleinen Laden zu eröffnen. In diesem sollen wir anschließend unsere Gegenstände an andere Spieler verkaufen können.Und auch zu den Kämpfen äußerte sich der leicht beschwipste Windows Central-Chefredakteur. Diese würden ihm zufolge aus der Ego-Perspektive stattfinden, sodass wir unseren eigenen Charakter während einer hitzigen Auseinandersetzung gar nicht sehen können. Dafür ist es uns möglich, uns unseren Feinden sowohl im Fernkampf mit Pfeil und Bogen, aber auch unter dem Einsatz unserer magischen Fähigkeiten entgegenzustellen. Zusammenfassend urteilt er, dass das bereits angekündigte, aber noch nicht offiziell benannte Survival-Game von Blizzard einfach "verdammt gut" aussehen würde.