Blizzard Entertainment: Kreativzentrale Chris Metzen kehrt zurück

Chris Metzen feiert Comeback bei Blizzard in neuer Rolle

Die Rückkehr einer Legende: Chris Metzen, ehemaliger Creative Director für World of Warcraft, feiert nach seinem Ausstieg vor einigen Jahren jetzt sein Comeback bei Blizzard Entertainment.Dies verkündet John Hight, seines Zeichens General Manager des Warcraft-Franchise im kalifornischen Konzern, voller Stolz über Twitter. Metzen war über Jahrzehnte ein Teil des ursprünglichen Entwicklerteams und galt als kreative Zentrale, die für einen Großteil der Geschichte und des World-Buildings der Warcraft-Spiele verantwortlich ist.Nach den vielen Rückschlägen, die Blizzard Entertainment vor allem in der jüngeren Vergangenheit einstecken musste, gleichen die Nachrichten um Metzens Rückkehr einem Lichtblick. Im Jahre 2016 trat er aus privaten Gründen nach über 23 Jahren im Unternehmen zurück und widmete sich voll und ganz seiner Familie. Zuvor schrieb er nicht nur die Hintergrundgeschichten der Warcraft-Spiele, sondern auch jene von StarCraft oder Diablo. Künftig soll Metzen im Führungsteam von Warcraft als kreativer Berater agieren, der sich zunächst auf World of Warcraft fokussieren wird.Neben seiner Arbeit als kreativer Designer übernahm Metzen noch einige weitere spannende Aufgaben bei Blizzard. So präsentierte er auf der alljährlichen BlizzCon während der Eröffnungszeremonie immer die neuesten Inhalte für World of Warcraft. Darüber hinaus lieh er diversen ikonischen Blizzard-Charakteren, beispielsweise dem ehemaligen Oberhaupt der Horde, Thrall, aber auch dem finalen Gegner des Geschmolzenen Kerns, Feuerfürst Ragnaros, in der englischsprachigen Originalfassung seine Stimme.In der Community feiert man die Neuigkeiten derweil ausgiebig. Auf Reddit überschlagen sich die positiven Kommentare der Fans nur so und man freut sich, Chris Metzen nach sechs langen Jahren wieder bei Blizzard und vor allem in der World of Warcraft begrüßen zu dürfen. Da Metzens Einsatzgebiet mit der Zeit jedoch ausgeweitet werden soll, ist durchaus vorstellbar, dass er künftig auch am neuen Survival-Spiel von Blizzard Hand anlegen könnte.