Blizzard Entertainment: Populäre Warcraft-Reihe könnte eigene TV-Serie bekommen

Eigene Warcraft-Serie geplant? Blizzards Andeutungen machen Hoffnung





I don’t know about a movie but there are certainly stories we want to tell. @ChrisMetzen



— Mike Ybarra (@Qwik) April 9, 2023





Indeed!



Movie sounds fun too. :)



— Chris Metzen (@ChrisMetzen) April 9, 2023

Nach aktuellen Äußerungen von-Chef Mike Ybarra und Story-Schmied Chris Metzen, erweckt es den Anschein, als würde man womöglich zumindest über eine eigenenachdenken.Zwar verrieten die beiden keineswegs etwas Konkretes, jedoch reicht allein der Gedanke, den Ybarra und Metzen unweigerlich mit ihren Aussagen säen, dafür, dass-Fans aus aller Welt die Gerüchteküche zum Brodeln bringen.Nachdem in der Vergangenheit bereits so einige Videospieladaptionen wie zum Beispiel Riotsauf Netflix oder zuletzt HBOsdurchdringende Erfolge für die gesamte Branche feiern durften, scheint es nicht völlig abwegig, dass auch Blizzard an einer eigenen TV-Serie arbeiten könnte. Vor allem das Warcraft-Universum bietet sich an, ist es doch allein mit seinen zahlreichen Spieleauskopplungen schier unendlich, was Story und Charaktere anbelangt.Über Twitter äußerte ein Fan den Wunsch nach einem Sequel zum bereits 2016 erschienen Warcraft-Film mit dem zusätzlichen Namen The Beginning. Mike Ybarra, seines Zeichens Präsident des Schneesturm-Konzerns, ließ mit seiner Antwort nicht lange auf sich warten. So verriet er, dass er zwar nicht von einem Film wisse, es aber mit Sicherheit so einige Geschichten gebe, die Blizzard gerne erzählen würde. Zur Unterstützung holte er direkt Blizzards Kreativzentrale, mit ins Boot.Auch Metzen ließ sich zu einer vielversprechenden, wenn auch nicht wirklich aussagekräftigen Antwort hinreißen. Auch er fände einen neuen Warcraft-Film interessant, während er Ybarras Aussage noch einmal bekräftigte.Nach Metzens Rückkehr im vergangenen Jahr ist seine Rolle bei Blizzard nicht ganz genau definiert, weswegen es durchaus als möglich erscheint, dass er bereits im Hintergrund an einer filmischen Umsetzung des Warcraft-Universums weiterarbeiten könnte.Ob und in welcher Form wir wirklich mit einer Warcraft-Serie in naher Zukunft rechnen können, bleibt vorerst wohl ungewiss. Selbst ein neuer Film wäre aber für Fans des Franchise eine Wohltat, immerhin warten diese seit nun schon mehr als sieben Jahren auf frisches Futter. Und: Wie allein derfür Videospieladaptionen, die die große Leinwand erreichen.