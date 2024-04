Blizzard Entertainment: Zusätzlicher Deal über mehr Xbox-Titel





Thanks to the incredible work done by @Blizzard_Ent and NetEase to renew our commitment to players, we will soon welcome back millions of community members in China to our Blizzard universes. This is exciting for everyone at Xbox, Blizzard, and for players everywhere. Read more: https://t.co/JKuZAH6bLj



— Phil Spencer (@XboxP3) April 10, 2024

Über ein Jahr nachdemseine Spiele vom chinesischen Markt genommen hat, verkündete das Unternehmen nun, dass man mit dem chinesischen Technologieunternehmen NetEase eine Einigung erzielt habe, um diese Entscheidung wieder rückgängig zu machen.NetEase ist Partner von Blizzard und Mutterkonzern Microsoft, um Spiele in China zu veröffentlichen. Nachdem im Januar vergangenen Jahres die Verhandlungen zu einem neuen Publishing-Vertrag gescheitert waren, soll esgeben.Seit über einem Jahr sind Blizzard-Titel wieoderauf dem chinesischen Festland vom Netz genommen. Nun arbeiten der Spieleentwickler und der chinesische Konzern NetEase an einer Wiedereinführung. „Nach langen Diskussionen über das letzte Jahr hinweg, sind Blizzard Entertainment und NetEase nun erfreut, sichzu haben, um Spieler in China erneut zu unterstützen“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung (via Businesswire ). „Wir sind stolz darauf, das Engagement zu erneuern und außergewöhnliche Spielerlebnisse liefern zu können.“Auch Xbox-Chef Phil Spencer zeigt sich zufrieden. „Dank der Arbeit von Blizzard und NetEase können wir bald wieder Millionen Mitglieder unserer Community in China wieder willkommen heißen“, schriebt er auf Twitter. In einer zusätzlichen Vereinbarung haben Microsoft und NetEase beschlossen, in China weitere Titel auf den Xbox-Konsolen zu veröffentlichen. „Mehr neue Titel auf die Xbox zu bringen, unterstreicht unsere Verpflichtung,zugänglich zu machen.“Bei den Verhandlungen zwischen Blizzard und NetEase war es im Januar 2023 zugekommen. Die Nicht-Verlängerung des Vertrages. Zuvor hatten die beiden Unternehmen bereits über 15 Jahre lang zusammengearbeitet.