Take-Two Interactive: 2K Games sichert sich NFL-Lizenz für "Non-Simulation-Football-Games"

Die National Football League (NFL) und 2K Games (Mutterkonzern: Take-Two Interactive) haben eine mehrjährige Partnerschaft angekündigt, im Zuge derer mehrere Videospiele veröffentlicht werden sollen. Der Deal dreht sich um "Non-Simulation-Football-Games", die bei 2K Games entstehen und veröffentlicht werden. Entsprechende Projekte würden in der frühen Entwicklungsphase sein und ab dem Kalenderjahr 2021 erscheinen. Finanzielle Details wurden nicht bekanntgegeben. Für die NFL bedeutet dies eine Ausweitung ihrer lizenzierten Videospiele."Die NFL ist eine der erfolgreichsten Sportmarken der Welt und bekannt dafür, ihren Fans unglaubliche Entertainment-Erlebnisse zu bescheren", so David Ismailer, Präsident von 2K. "Wir freuen uns sehr darüber, erneut mit der NFL zusammenzuarbeiten, um mehrere Videospiele zu entwickeln, die auf leicht zugänglichen Spielspaß und soziale Erfahrungen ausgerichtet sind. Die Erfahrung von 2K bei der Erschaffung preisgekrönter Sportspiele mit dem Ruf der NFL als Entertainment- und Sport-Organisation von Weltklasse zusammenzubringen, ist ein spannendes Projekt.""Der Ausbau der NFL-Präsenz in der Gaming-Welt liegt im Fokus der Liga, um die nächste Generation unserer Fanbase zu erreichen. Die Wiederbelebung unserer Partnerschaft mit 2K ist in diesem Zuge ein naheliegender Schritt", erklärt Joe Ruggiero, Vice President of Consumer Products bei der NFL. "2K ist weltweit führend im Bereich Sport-Videospiele und blickt auf eine Erfolgsgeschichte an erstklassigen, preisgekrönten Titeln zurück. Wir freuen uns schon darauf, bald mehr über unsere gemeinsamen Projekte zu verraten.""Es ist eine spannende Zeit für 2K und unsere Fans", betont Ismailer. "Wir bauen unser Sport-Angebot aus und stärken unser Kern-Portfolio mit neuen IPs und der fortgesetzten Unterstützung unserer preisgekrönten Reihen. All das mit dem Ziel, unseren Fans auch in den kommenden Jahren noch mehr fantastische Spiele und Unterhaltungserlebnisse zu bescheren."