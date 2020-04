Take-Two Interactive: Gerüchte: WWE 2K21 wird nicht erscheinen; "eine andere Art von WWE-Spiel" ist geplant

Nach dem WWE-2K20-Reinfall wird es in diesem Jahr kein typisches Wrestling-Spiel aus dem Hause 2K Games geben. Justin Leeper (Autor früherer WWE-2K-Spiele) will aus "verlässlichen Quellen" erfahren haben, dass WWE 2K21 gar nicht erscheinen wird. Die Reihe soll eine einjährige Pause verordnet bekommen. Auch bei WWE WrestleMania 2020 gab es keine Ankündigung - normalerweise werden die Spiele bei der Veranstaltung zumindest kurz erwähnt.Leeper erklärte, dass die vielfältigen Probleme von WWE 2K20 letztendlich die Pause bei den WWE-Spielen bekräftigt hätten. Er spielte auf Veränderungen hinter den Kulissen an, höchstwahrscheinlich auf die Trennung zwischen 2K Games und dem langjährigen Entwickler der Serie (Yuke). Der derzeitige Entwickler (Visual Concepts) würde wohl mehr Zeit brauchen, um sich besser an den Prozess der Entwicklung dieser Spiele zu gewöhnen. Auch die Covid-19-Pandemie hätte Auswirkungen auf die Pläne von 2K Games gehabt. Er ist der Ansicht, dass WWE 2K22 im nächsten Jahr für PlayStation 4 und Xbox One sowie wahrscheinlich für PC erscheinen wird. Die Next-Generation-Konsolen werden seinen Angaben nach noch ausgeklammert.Stattdessen soll in diesem Jahr "eine andere Art von WWE-Spiel" ("Non-Sim WWE Game") veröffentlicht werden - von einem anderen Entwickler (nicht von Visual Concepts). Konkretere Angaben machte er aber nicht. Er hätte wahrscheinlich schon eine Menge Leute bei 2K "verärgert", meinte er.