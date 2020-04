Take-Two Interactive: Über die Zukunft der WWE-Spiele und "mehr Qualität"

2K Games hat sich nach der Streichung von WWE 2K21 ( wir berichteten ) und der Ankündigung von WWE 2K Battlegrounds über die Zukunft der WWE-Spiele geäußert. In einem offenen Brief thematisierten die Entwickler zunächst WWE 2K20 und die Lektionen, die sie aus dem vergeigten Spiel gezogen hätten. In dem Kontext versprechen sie, die Server von WWE 2K19 weiterlaufen zu lassen. Das nächste Spiel, das dann WWE 2K22 (2021) sein dürfte, soll außerdem mehr "Qualität und Spaß" versprechen. 2K Games ist ein Label von Take-Two Interactive. Der offene Brief : "Wir haben euer Feedback gehört und schätzen es sehr, und wir hören euch auch in Zukunft aufmerksam zu. Seit der Veröffentlichung haben wir fünf Titel-Updates herausgebracht, die Hunderten von gemeldeten Anliegen Rechnung trugen, und wir haben vier WWE 2K20 Originals-DLC-Erweiterungen veröffentlicht, um auf den Erfahrungen aufzubauen und diese zu verbessern. Außerdem haben wir von euren Wünschen gehört, die WWE 2K19-Server am Laufen zu halten. Diese werden bis auf Weiteres aktiv bleiben.Also, wir hören euch zu und wir wissen, dass ihr mehr von der Reihe wollt. Daher werden wir Folgendes tun: Wir wenden das Gelernte im nächsten WWE 2K-Simulationsspiel an, mit einem neuen Fokus auf Qualität und Spaß. Im Rahmen dieser Verpflichtung verlängern wir den Produktionszeitraum und werden 2020 (T2-Finanzjahr 2021) kein WWE 2K-Simulationsspiel herausbringen, wie wir es normalerweise tun wollten. Wir wollen sicherstellen, dass das Entwicklungsteam von Visual Concepts ein großartiges Spiel entwickeln kann, das sowohl erfahrene WWE 2K-Veteranen wie auch Neulinge unterhält, die zum ersten Mal in den Ring steigen wollen.Wir haben Patrick Gilmore als unseren neuen Executive Producer eingestellt, der diese Bemühungen bei Visual Concepts leiten wird. Patrick Gilmore verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung mit Videospielen, die bis zu Disneys Aladdin auf dem Sega Mega Drive zurückreichen und Spielreihen wie Killer Instinct, Medal of Honor und zuletzt Amazons New World umfassen. Er wird die Entwicklung von WWE 2K beaufsichtigen und ihr werdet in den kommenden Monaten mehr von ihm und dem Team hören."Anschließend ging es mit WWE SuperCard weiter: "Außerdem möchten wir uns für einen Moment die Zeit nehmen, um euch für eure anhaltende Begeisterung für WWE SuperCard zu danken. In seiner sechsten Saison hat WWE SuperCard vor kurzem einen Meilenstein von mehr als 20 Millionen Installationen erreicht, während es weiterhin Legionen von Spielern mit seinem einzigartigen Ansatz des Sammelkarten-Kampfes unterhält. Wir sind unglaublich stolz auf die Arbeit, die Cat Daddy geleistet hat, um ein so erfolgreiches Spiel aufzubauen und fortzuführen, das auch in Zukunft MILLIONEN von Spielern unterhalten wird. Freut euch auf weitere Karten-Stufen, Spielmodi, Ingame-Events und spannende Ankündigungen, während weitere Inhalte von WWE SuperCard veröffentlicht werden."