Take-Two Interactive: Geschäftsbericht: GTA 5 bei über 135 Mio. Verkäufen; NBA 2K20 setzt über eine Mrd. Dollar um

Take-Two Interactive hat den aktuellen Geschäftsbericht vorgelegt und meldet , dass sich sowohl Grand Theft Auto 5 (GTA Online) als auch NBA 2K20 weiterhin sehr stark verkaufen würden. Grand Theft Auto 5 ist bis Ende Juni 2020 über 135 Mio. Mal verkauft worden. Ende März 2020 lagen die Verkaufszahlen noch bei 130 Millionen. Auch die Gratis-Woche im Epic Games Store wird als Maßnahme zur Vergrößerung des Publikums sehr positiv bewertet. Die kostenlos verteilten Exemplare werden aber nicht in die Absatzzahl einberechnet . Insgesamt gab es einen Netzwerk-Effekt durch die neuen und zurückkehrenden Spieler, hieß es. GTA 5 hat sich von April bis Juni 2020 häufiger als beim Verkaufsstart im Jahr 2013 verkauft (ebenfalls auf Quartalsbasis). Die Ausgaben von wiederkehrenden Nutzern in GTA Online stiegen um 155 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf einen neuen Rekord. Red Dead Redemption 2 liegt derweil bei 32 Millionen Verkäufen (Ende März: 31 Mio.). Borderlands 3 ging über 10,5 Mio. Mal über die Ladentheken (Ende März: 10 Mio.) und The Outer Worlds liegt bei 2,8 Mio. Verkäufen (Ende März: 2,5 Mio.). NBA 2K20 hat sich über 14 Millionen Mal verkauft (Ende März: 12 Mio.). Die Nettobuchungen seit dem Verkaufsstart im August 2019 haben die 1 Milliarde Dollar-Marke überschritten. Take-Two Interactive erwartet, dass sowohl die Verkäufe auf Lebenszeit als auch die Ausgaben im Spiel einen neuen Rekordwert für Titel aus der NBA-2K-Reihe erreichen werden.Take-Two Interactive wies auch darauf hin, dass die Preisgestaltung für Next-Generation-Spiele für jeden Titel einzeln entscheiden wird. Next-Gen-Titel sollen also nicht pauschal zehn Dollar mehr kosten. Lediglich bei NBA 2K21 würde diese Entscheidung für den höheren Preis bereits feststehen.Insgesamt verzeichnete der Publisher ein Rekordquartal (April bis Juni 2020). Der Nettoumsatz nach GAAP stieg um 54 Prozent auf 831,3 Mio. Dollar - ein Rekord für das erste Quartal eines Geschäftsjahres, verglichen mit 540,5 Mio. Dollar aus dem ersten Quartal des Vorjahres. Die wiederkehrenden Ausgaben (virtuelle Währung, DLC-Inhalte und Käufe im Spiel) stiegen um 52 Prozent und machten 58 Prozent des gesamten GAAP-Nettoumsatzes aus. Die größten Beiträge leisteten Grand Theft Auto Online und Grand Theft Auto 5, NBA 2K20, Red Dead Redemption 2 und Red Dead Online, Borderlands 3; Civilization 6, die Mobile-Games von Social Point, die WWE-Reihe und The Outer Worlds.Rockstar Games hatte bestätigt, dass Grand Theft Auto 5 sowie GTA Online als eigenständiges Spiel in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres auf den Konsolen der nächsten Generation erscheinen wird, also neben der PlayStation 5 auch auf der Xbox Series X.Rockstar Games: "Diese neuen Versionen von GTAV werden mit technischen Verbesserungen, überarbeiteter Grafik und gesteigerter Leistung die neueste Hardware voll ausnutzen, um das Spiel noch schöner und flüssiger zu machen, als jemals zuvor (...) Und für die (...) lebendige Community von GTA-Online-Spielern auf der ganzen Welt geht die Reise durch die sich stetig weiterentwickelnde, gemeinsam genutzte Welt von GTA Online auf der neuen Generation mit weiteren neuen Updates weiter - sowie mit zusätzlichen GTA-Online-Inhalten exklusiv für die neuen Konsolen und PC. Außerdem wird in der zweiten Hälfte 2021 auch eine neue eigenständige Version von GTA Online erscheinen, die in den ersten drei Monaten für PlayStation-5-Spieler kostenlos verfügbar sein wird. (...) Darüber hinaus erhalten alle PlayStation-Plus-Spieler auf PlayStation 4 in jedem Monat, in dem sie bis zur Veröffentlichung von GTA Online auf PS5 GTA Online spielen, 1.000.000 GTA$ innerhalb von 72 Stunden auf ihrem Maze-Bankkonto im Spiel gutgeschrieben."Nettobuchungen sind definiert als der Nettobetrag der Produkte und Dienstleistungen, die während des Zeitraums digital oder physisch verkauft wurden. Sie umfassen Lizenzgebühren, Merchandising, Ingame-Werbung, Strategieführer und Incentives für Publisher.