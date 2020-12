Take-Two Interactive: CEO Strauss Zelnick erwartet Fotorealismus in Videospielen in zehn Jahren

Strauss Zelnick, Geschäftsführer von Take-Two Interactive, geht davon aus, dass Videospiele in etwa zehn Jahren die Qualität von "Live-Action" und damit Fotorealismus erreichen. Zu dem Thema hat er sich laut DualShockers bei einem Vortrag auf der UBS Global TMT Virtual Conference geäußert, in dem er auch über die generellen Entwicklungen innerhalb der Videospielindustrie gesprochen hat."Ich gehe davon aus, dass das Geschäft in zehn Jahren ziemlich anders als heute aussehen wird - genauso, wie es heute anders aussieht als vor zehn Jahren, als es noch kein Mobilgeschäft und keine wiederkehrenden Konsumausgaben (aka Ingame-Käufe, Anm. d. Red.) gab", so Zelnick. "Und ich kann nicht sagen, was das umfassen wird. Aber ich denke man wird sehen, dass die Technologie unseren kreativen Leuten erlauben wird, Dinge zu machen, die zuvor nicht möglich waren - inklusive Spiele zu entwickeln, die genauso wie Live-Action aussehen. Manche Dinge, die wir heute machen, sehen schon stark nach Live-Action aus, aber das ist immer noch animiert. In zehn Jahren wird man die Option haben, das alles in einem Computer zu erschaffen, wenn man Dinge machen will, die komplett realistisch aussehen. Nicht zu vergessen all die anderen Fortschritte, die Technologie ermöglichen wird."