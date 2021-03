Take-Two Interactive: 2K und Visual Concepts übernehmen Spielesparte von HookBang

2K und Visual Concepts waren auf Einkaufstour und haben die Videospiel-Division des in Texas ansässigen Unternehmens HookBang, LLC übernommen. Sie wird als Visual Concepts Austin ein Teil des Studios, das vor allem für die Marke NBA 2K zuständig ist und in Zukunft die Arbeiten an der Basketball-Simulation unterstützen. Zuvor bestand bereits ein Abkommen zwischen Visual Concepts und HookBang LLC zur Lieferung von Grafiken und Design sowie zur Mitarbeit bei der Software-Entwicklung.HookBang, LLC wurde 2012 als lösungsorientiertes Kollektiv aus Programmierern, Künstlern und Designern gegründet, die einen Komplettservice für Softwaredesign und Entwicklung für Marken, Agenturen und Technologieunternehmen bieten."NBA 2K ist ein wichtiger Teil des Publishing-Geschäfts von 2K, eine Größe in der gesamten Videospielebranche sowie ein Fixpunkt der weltweiten Popkultur", so Greg Thomas, President von Visual Concepts. "Wir haben im Laufe der Jahre in viel in NBA 2K investiert und damit immer wieder neue Höhen erreicht. HookBang hat in den letzten Jahren gemeinsam mit uns an NBA 2K gearbeitet und wir freuen uns sehr, dieses talentierte Team in der Familie von Visual Concepts begrüßen zu dürfen."