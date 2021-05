Take-Two Interactive: Bis März 2024 sollen 62 Spiele erscheinen; GTA 5 bei 145 Mio. Verkäufen

Take Two says it plans to release 62 titles in the next 3 years.



Between April 1, 2021 - March 31, 2022 the company plans to release 21 games, 4 of which are core titles.



In the two year period after this, the company plans to release 19 core games and 4 mid-core games. pic.twitter.com/jIK1xpYCFS



— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 18, 2021

Grand Theft Auto 5 (PS5, Xbox Series X|S) - 11. November 2021

Grand Theft Auto Online - Standalone (PS5, Xbox Series X|S) - 11. November 2021

OlliOlli World (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch (digital only)) - Winter 2021

The Outer Worlds: Murder on Eridanos (DLC - Switch) - Kalenderjahr 2021

NBA 2K22 (keine Angaben zu den Plattformen) - Geschäftsjahr 2022 (April 2021 bis März 2022)

WWE 2K22 (keine Angaben zu den Plattformen) - Geschäftsjahr 2022 (April 2021 bis März 2022)

Kerbal Space Program 2 (keine Angaben zu den Plattformen) - Geschäftsjahr 2023 (April 2022 bis März 2023)

GTA-Reihe - 345 Mio.

Grand Theft Auto 5 - 145 Mio. (Ende Dezember 2020: 140 Mio.)

RDR-Reihe - 60 Mio.

Red Dead Redemption 2 - 37 Mio. (Ende Dezember 2020: 36 Mio.)

NBA-2K-Reihe - 110 Mio.

Borderlands-Reihe - 70 Mio.

Borderlands 3 - 13 Mio.

Borderlands 2 - 25M Mio.

BioShock-Reihe - 37 Mio.

Civilization-Reihe - 57 Mio.

The Outer Worlds - 3 Mio. (Ende Dezember 2020: 2,5 Mio.)

PGA Tour 2K21 - 2 Mio.

Auch Take-Two Interactive, der Mutterkonzern von Rockstar Games, 2K Games und Private Division, hat seinen Geschäftsbericht für Januar bis März 2021 vorgelegt - das letzte Quartal aus dem Geschäftsjahr 2021 (April 2020 bis März 2021).Die Nettobuchungen stiegen um acht Prozent auf 784,5 Mio. Dollar im Vergleich zu 729,4 Mio. Dollar im Quartal des vorherigen Jahres. 92 Prozent der Nettobuchungen waren digital. Die Nettobuchungen aus "wiederkehrenden Konsumausgaben" (Season Pass, Battle Pass, Mikrotransaktionen) stiegen im Jahresvergleich um 17 Prozent und machten 67 Prozent der gesamten Nettobuchungen aus. Die größten Beiträge zu den Nettobuchungen leisteten NBA 2K21, Grand Theft Auto Online und Grand Theft Auto 5, Red Dead Redemption 2 und Red Dead Online, Mobile Games von Social Point, Civilization 6, Borderlands 3, Two Dots, NBA Online und WWE SuperCard. Der Großteil der Einnahmen wurde mit Spielen erzielt, die vor April 2020 veröffentlicht wurden, und zwar 514,7 Mio. Dollar - angeführt von Grand Theft Auto, Red Dead Redemption und Civilization 6.Nettobuchungen sind definiert als der Nettobetrag an Produkten und Dienstleistungen, die während der Periode digital oder physisch verkauft wurden. Sie beinhalten auch Lizenzgebühren, Merchandise, In-Game-Werbung, Strategiebücher und Publisher-Incentives.Außerdem verriet Strauss Zelnick (Chairman und CEO von Take-Two), dass bis Ende März 2022 vier "Immersive Core Games" erscheinen werden - zwei davon sollen auf neuen Marken basieren. Da der Publisher in der Regel die jährlichen Sportspiele auch zu den "Immersive Core Games" zählt, warten immerhin noch zwei Spiele auf ihre Ankündigung. Gerüchte ranken sich um das neue Spiel von Ken Levine und eine neue Strategie-Reihe von Firaxis Games. Auch sechs Neuauflagen von schon veröffentlichten Spielen sind geplant, hierzu dürften wohl GTA 5 und GTA Online für PS5 und Xbox Series X/S gehören (Spekulation: Red Dead Redemption 2 und Mafia: Definitive Edition für PS5 und Xbox Series X/S).Laut Strauss Zelnick soll Firaxis Games noch weitere Titel in Entwicklung haben. Im Laufe des Geschäftsjahres sollen jedenfalls "mehrere" Firaxis-Spiele zumindest angekündigt werden - vielleicht Nachfolger von XCOM und Civilization. Für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 (April 2022 bis März 2024) sind jedenfalls 19 "Immersive Core Games" und nur drei "Neuauflagen" geplant. Bis März 2024 sollen insgesamt 62 Spiele veröffentlicht werden, davon 20 Mobile-Titeln.Folgende Spiele wurden bisher offiziell angekündigt:Außerdem wurden einige Verkaufszahlen von Spielen bzw. Spiele-Serien genannt: