Take-Two Interactive: Steht kurz vor der Übernahme von Mobile-Gigant Zynga für fast 13 Milliarden Dollar

Das ist ein echter Hammer und ist finanziell schwerer als der Kauf von Lucasfilm Ltd durch Disney und die Übernahme von Bethesda durch Microsoft zusammengenommen: Der Konzern Take-Two Interactive will den Mobile-Giganten Zynga übernehmen. Dieser Deal soll ein finanzielles Volumen von fast 13 Milliarden Dollar umfassen und dürfte bis Ende Juni dieses Jahres abgeschlossen sein.Den aktuellen Berichten zufolge sind sich beide Parteien hinsichtlich der Übernahme bereits einig, es gilt jedoch noch einige Hürden zu überwinden und bürokratische Details zu klären. Sobald der Deal in trockenen Tüchern ist, könnte den Spielern weltweit einige interessante Zukunft bevorstehen, denn Take-Two plant eine groß angelegte Expansion auf dem Mobile-Markt mit bereits etablierten Marken. Demnach könnte es durchaus passieren, dass ihr in der absehbaren Zukunft solche Franchises wie GTA, Red Dead Redemption und Bioshock auf Mobile-Plattformen werdet spielen können. Auch Ableger von Civilization, Borderlands oder der Basketballspiel-Serie NBA 2K sind denkbar.Bisher gibt es diesbezüglich allerdings keine konkreten Ankündigungen. Es steht lediglich fest, dass Take-Two Interactive mithilfe der Zynga-Übernahme mehr als nur ein Bein in den rasant wachsenden Markt des Mobile Gaming stellen wird.Darüberhinaus hat der Take-Two-Geschäftsführer Strauss Zelnick in einem Investoren-Termin, den VGC zitiert , angekündigt, dass man weiterhin Interesse an Zukäufen hätte. Genauer wurde Zelnick in dieser Hinsicht allerdings nicht.