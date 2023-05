Take-Two Interactive: Hits vom Fließband? Strauss Zelnick äußert sich zum Thema KI

Take-Two und KI: Unternehmen laut Zelnick „seit seiner gesamten Geschichte in diese Aktivitäten involviert“

„Die Domäne des Menschen“: Es braucht „Genialität“ um „Hits zu kreieren“

Vom Thema „“ ist auch die Videospielbranche nicht unberührt. Und auch, seines Zeichens Chef von, zeigt sich durchaus „enthusiastisch“, was die vermehrte Nutzung von KI-Technologien anbelangt.Dennoch glaubt er nicht, dass, bezogen auf die Branche, die „Fortschritte in der KI es einfacher machen werden, Hits zu entwickeln“. Viel eher bedarf es Menschen, die seiner Meinung nach einen ganz bestimmten Vorteil gegenüber der KI besitzen.Im Zuge eines erst vor Kurzem abgehaltenen Earnings Call von Take-Two ( via PC Gamer), in welchem Zelnick gefragt wurde, wie die Künstliche Intelligenz die Spieleentwicklung seines Unternehmens beeinflussen könnte, erklärte er gegenüber den Investoren: „Wie Sie wissen, bin ich normalerweise ein Skeptiker, wenn andere übertreiben, [aber] im Fall von KI bin ich ziemlich enthusiastisch.“Weiter ergänzte Zelnick: „Zunächst einmal, obwohl künstliche Intelligenz ein Oxymoron ist - ebenso wie maschinelles Lernen - ist dieses Unternehmen seit seiner gesamten Geschichte in diese Aktivitäten involviert, egal mit welchen Worten man sie beschreibt, und wir sind führend in diesem Bereich.“Außerdem stellte er klar, dass die Künstliche Intelligenz für Take-Two lediglich ein „Werkzeug“ sei: „Während die jüngsten Entwicklungen im Bereich der KI für viele überraschend und aufregend sind, sind sie für uns zwar aufregend, aber keineswegs überraschend. Wir sind der Ansicht, dass KI es uns ermöglichen wird, bessere und effizientere Arbeit zu leisten. Es geht um Werkzeuge, und das sind einfach bessere und effektivere Werkzeuge."Dennoch: Auch wenn Strauss Zelnick Potential im Bereich der KI sieht, einfachere Arbeiten effizienter erledigen zu lassen, ist er fest davon überzeug, dass eine Maschine den Menschen bei der Produktion von Videospielen nicht so einfach ersetzen kann. Dies macht er mit seinen weiteren Aussagen deutlich.Gerade, wenn es um den Bereich des Schreibens geht, ist Zelnick fest davon überzeugt, dass es „Genialität“ benötigen würde, um wahre „Hits zu kreieren“, wie er deutlich feststellt. Und er glaube daran, dass „Genialität die Domäne des Menschen ist“ – gegen die eine Maschine also nicht ankommt.„Ich wünschte, ich könnte sagen, dass die Fortschritte in der KI es einfacher machen werden, Hits zu kreieren, aber das ist natürlich nicht der Fall", fügte Zelnick hinzu. "Hits werden von Genies geschaffen. Und Datensätze plus Rechenleistung plus große Sprachmodelle sind nicht gleich Genie. Genialität ist die Domäne des Menschen, und ich glaube, das wird auch so bleiben.", stellt er noch einmal unmissverständlich klar.In der Vergangenheit ging es nicht nur bei Take-Two, sondern auch anderen Entwicklern und Publishern darum, die KI-Technologien zu ergründen. Soden menschlichen Autoren dabei helfen soll, Dialoge für ihre Videospielfiguren zu kreieren.