Take-Two: Trotz Studioschließung - Kerbal Space Program 2 erhält weiter Updates

Nachdem Entwickler und Publisherkürzlich erst angekündigt hat, rund 600 seiner Mitarbeiter zu entlassen, wurde nun bekannt, dass er in diesem Rahmen auch zwei seiner Tochtergesellschaften schließen wird.Wie Bloomberg berichtet, sollen das Londoner Studiound das in Seattle ansässigeund damit etwa 130 Angestellte davon betroffen sein. Beide sind, das 2017 gegründet wurde, um kleineren Spielen eine Plattform zu geben.So wurden von Roll7 besonders die Skating-Abenteuerundbekannt, von Intercept Games vor allem die Raumfahrt-Simulationseien noch weitere Jobs von den Kürzungen seitens Take-Two betroffen, heißt es bei Bloomberg In einem Statement erklärte Alan Lewis, Vizepräsident für Kommunikation bei Take-Two, dass man keine weiteren Details zu den im April verkündeten Entlassungen preisgeben wolle. Es sollen aberzur Verfügung gestellt werden.Im Zuge der Entlassungen, die, hatte. Dennoch hat der Publisher mit dem Ego-Shootersowiezwei vielversprechende Großprojekte vor der Brust.