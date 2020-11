World of WarCraft: Multiboxing: Nutzung von Software zur Übertragung von Eingabebefehlen wird untersagt

Blizzard übernimmt (endlich) etwas gegen das übermäßige "Multiboxing" in World of WarCraft ab 14,99€ bei kaufen ) . Multiboxing bedeutet, dass mehrere Spielclients oder Instanzen von WoW auf dem gleichen Rechner geöffnet werden und ein Nutzer mehrere Spiel-Accounts benutzt und somit auch mehrere Charaktere "gleichzeitig" steuern kann.In Verbindung mit Bots, Assistenz-Tools oder Programmen, welche die Eingabebefehle auf mehrere WoW-Clients übertragen bzw. klonen, kann es schon einmal sein, dass eine Druiden-Armee, die von einem Spieler gesteuert wird, beim "Pflanzen pflücken" auftaucht und reichlich Pflanzenbeute macht. Gerade die übermäßige Automatisierung beim "Farmen von Materialen" oder beim Sammeln von PvP-Ehre hat in den letzten Monaten stark zugenommen - ein Zustand, der schon häufig aus der Community kritisiert wurde, da u.a. die Ingame-Wirtschaft dadurch geschädigt wird. Als Reaktion wird Blizzard demnächst die Richtlinien zur Nutzung des Online-Rollenspiels anpassen. "Multiboxing" wird zwar nicht verboten , aber die Verwendung von "Software zur Übertragung von Eingabebefehlen" auf mehrere WoW-Clients wird untersagt. Blizzard : "Wir haben uns die Verwendung von Drittanbietersoftware zur Übertragung von Eingabebefehlen genauer angesehen, durch die eine einzelne Tasteneingabe oder eine Aktion automatisch auf mehrere Spielclients übertragen werden kann. Wir haben festgestellt, dass sich das zunehmend negativ auf das Spiel auswirkt, weil diese Art von Software vor allem für Bots und automatisiertes Gameplay eingesetzt wird. Die Nutzung von Software zur Übertragung von Eingabebefehlen, die Befehle gleichzeitig auf mehrere WoW-Spielclients überträgt, wird zukünftig als Verstoß gegen unsere Bestimmungen betrachtet. Wir glauben, dass diese Richtlinie im besten Interesse des Spiels und unserer Community ist. (...) Bald werden alle Spieler eine Warnmeldung erhalten, die nachweislich Software zur Übertragung von Eingabebefehlen auf mehrere Accounts gleichzeitig nutzen (was häufig für Multiboxing verwendet wird). Mithilfe dieser Warnungen möchten wir Spieler zunächst darauf hinweisen, dass sie diese Software nicht nutzen dürfen, während sie World of Warcraft spielen. Im nächsten Schritt werden wir dann Strafen verhängen, von zeitlich begrenzten Sperren bis hin zur permanenten Schließung aller World of Warcraft-Accounts von Spielern, die gegen diese Richtlinie verstoßen. Darum raten wir allen Spielern, von der Nutzung jeglicher Software dieser Art abzusehen, um weiterhin ohne Unterbrechungen World of Warcraft spielen zu können."