World of Warcraft: Blizzard kündigt endlich fraktionsübergreifende Instanzen an

Seit langer Zeit wünschen sich viele Fans des Online-Rollenspiels World of WarCraft ein Feature, mit dessen Hilfe es möglich wäre, dass Vertreter von Allianz und Horde gemeinsam auf Dungeon-Steifzug gehen können. Bisher war dies nicht machbar, doch schon bald wird sich das ändern.Das Entwickler-Team von Blizzard Entertainment meldete sich vor kurzem auf der offiziellen Webseite zu Wort, um das 'Cross Faction Play' anzukündigen. Dabei handelt es sich um ein System, dass es Spielern von der Allianz ermöglich, mit Spielern von der Horde in Dungeons, Schlachtzüge und gewertete PvP-Gefechte zu ziehen – und natürlich auch andersrum. Ausgeschlossen davon sind jedoch die Raids "Schlacht von Dazar'alor", die "Prüfung des Kreuzfahrers" und die "Eiskronenzitadelle". Diese sind nämlich mit fraktionspezifischen Ereignissen ausgestattet, die ein Cross Faction Play zumindest vorerst hier nicht möglich machen. Nachfolgend die wichtigsten Punkte des neuen Features in der Übersicht:Spieler können Mitglieder der anderen Fraktion direkt in eine Gruppe einladen, wenn sie BattleTag- oder Real-ID-Freunde oder Mitglieder einer fraktionsübergreifenden WoW-Community sind.Organisierte Gruppen im Dungeonbrowser für Mythische Dungeons, Schlachtzüge oder gewertete Arenen und Schlachtfelder stehen für Teilnehmer beider Fraktionen offen. Der Gruppenanführer kann sich aber auch dafür entscheiden, nur Kandidaten derselben Fraktion aufzunehmen.Gilden und Aktivitäten mit zufälliger Spielerzuweisung wie heroische Dungeons, Geplänkel oder zufällige Schlachtfelder bleiben weiterhin nur für eine Fraktion offen. Zum einen, weil es weniger fraktionsgebundenen Druck in zufälligen Gruppen gibt. Zum anderen wollen wir die Freiwilligkeit des Features nicht dadurch beeinträchtigen, dass ein Orc zufällig in eine Gruppe mit einem Nachtelfen kommen könnte.Wann jedoch mit dem Release von Cross Faction Play in World of Warcraft zu rechnen ist, bleibt zunächst offen. Blizzard hat verkündet, dass diese Funktion definitiv nicht im großen Update 9.2 enthalten sein wird, sondern erst in der Version 9.2.5. Somit könnte es durchaus sein, dass man noch bis Mitte oder gar Ende dieses Jahres warten muss.