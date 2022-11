World of WarCraft: Alle Infos zum 18. Geburtstag

18 Jahre World of Warcraft: Erfolge, Erfahrung und Events an jeder Ecke

Erfolg und Jubiläumsgeschenkpaket mit XP-Boost

Tägliches Quiz und altbekannte Feinde

Zeitverzerrte Abzeichen bei Historikerin Ma'di einlösen: Diese Goodies gibt es

Feiertagspaket - Benutzen: Erhöht bis zum Ende der Festlichkeiten sämtlichen Erfahrungs- und Rufzuwachs um 18 %. - 15 Kupfer

Besondere Events im Alteractal und in den Höhlen der Zeit

Blizzard lässt anlässlich des 18. Geburtstages von World of Warcraft die Korken knallen. Wie ihr an den Festivitäten teilhaben könnt und was es zu sehen gibt, erfahrt ihr bei uns.Schon Ende 2004 erschien World of Warcraft in den Vereinigten Staaten, kurze Zeit später folgte dann auch der Launch hierzulande. Schnell avancierte der Titel zum erfolgreichsten und populärsten MMORPG aller Zeiten, ehe man im Jahr 2019 mit WoW: Classic sogar zu seinen Ursprüngen zurückfand.Wie schon in den vergangenen Jahren auch wartet Blizzard mit einer ganzen Reihe an besonderen Ereignissen, um das Spektakel gebührend zu feiern. Loggt ihr euch in der Zeit zwischen dem 6. und dem 27. November in World of Warcraft: Shadowlands ein, warten allerhand Goodies und Ingame-Events auf euch.Wie ihr möglicherweise aus den Vorjahren bereits gewohnt seid, bekommt ihr beim Einloggen mit einem eurer Charaktere in WoW: Shadowlands einen besonderen Erfolg freigeschaltet. Dafür müsst ihr nichts weiter tun, denn bereits nach dem Login bekommt ihr "Der 18. Geburtstag von WoW" ausgestellt. Schaut ihr anschließend noch in euren Briefkasten, so erwartet euch ein von Blizzard zusammengestelltes Jubiläumsgeschenkpaket.Dieses beinhaltet 200 zeitverzerrte Abzeichen, eine "Einladung von den Zeitwanderern", mit der ihr die Quest "Eine zeitige Einladung" beginnt, die euch zu Gnomin Chromie in die Höhlen der Zeit führt, ein Festtagsfeuerwerk sowie ein Feiertagspaket, mit dem ihr satte 18 Prozent mehr Erfahrung und Ruf erhaltet.Darüber hinaus könnt ihr bei den beiden Questgebern Historiker Llore und Historiker Ju'pa zwei tägliche Quests annehmen, bei denen es darum geht, eine Frage aus der geschichtsträchtigen Vergangenheit von World of Warcraft richtig zu beantworten. Gelingt euch dies, warten weitere zeitverzerrte Abzeichen auf euch. Alternativ könnt ihr euch aber auch dazu entscheiden, einem altbekannten Feind mal wieder einen Besuch abzustatten, denn auch die klassischen Bosse aus WoW feiern mit.Diese erwachen mit leicht überarbeiteten Fähigkeiten nach einer langen Zeit aus ihrem Schlummer und Spieler der Stufe 30 oder höher dürfen sich in täglichen Duellen noch einmal besonders fiesen Widersachern wir Lord Kazzak, Azuregos, oder einem der vier Drachen des Alptraums stellen, um weitere Beute oder zeitverzerrte Abzeichen zu erhalten.Seid ihr siegreich, könnt ihr mit etwas Glück sogar zusätzliche Belohnungen in Form des Verdammniswandlertrophäensockels als Spielzeug oder den Verdammnisfalken der Illidari als Reittier abstauben.Historikerin Ma'di bietet euch im Austausch gegen eure gesammelten zeitverzerrten Abzeichen folgende Gegenstände an:Wer gar nicht genug vom 18. Geburtstag von World of Warcraft bekommen kann, der findet in Korraks Rache, einem von den Anfangszeiten des Alteractals inspirierten Schlachtfeld, eine weitere Beschäftigung. Hier könnt ihr nicht nur den Erfolg "Das Alte-ractal" abschließen, sondern euch mit dem Kampfwidder der Sturmlanzen (Allianz) und dem Frostwolfknurrer (Horde) sogar zwei Mounts verdienen.In den Höhlen der Zeit erwartet euch ebenfalls Spaß: Hier könnt ihr nicht nur mit euren Freunden im Lichtschimmer der Discokugel das Tanzbein schwingen, sondern auch mit einer Khadgar-Kugel kicken und weitere aberwitzige Aktivitäten unternehmen.Weitere Informationen zum 18. Geburtstag von World of Warcraft findet ihr auf der offiziellen Seite von Blizzard. Erst vor wenigen Wochen erschien der Pre-Patch für das neue Addon Dragonflight , welcher ebenfalls mit reichlich neuen Inhalten darauf wartet, von euch erkundet zu werden.Letztes aktuelles Video: BlizzCon 2017 Classic