World of Warcraft: Alle Infos zu den kostenlosen Weihnachtsgeschenken

World of Warcraft: So bekommt ihr die Gratis-Geschenke zu Weihnachten

Welche Weihnachtsgeschenke gibt es 2022 in World of Warcraft?

Die Festtage sind schon wieder vorbei und die Geschenke sind ausgepackt: Wer die Leere unter seinem Weihnachtsbaum nicht ertragen kann, bekommt online eine zweite Bescherung spendiert.In World of Warcraft könnt ihr aktuell nämlich noch eine Reihe an Weihnachtsgeschenken absahnen, um die festliche Stimmung vor dem Jahreswechsel noch einmal voll auszukosten. Eure Liebsten müsst ihr für die digitalen Päckchen auch nicht ignorieren: Die Aktion läuft nämlich noch bis zum 1. Januar 2023, weshalb genug Zeit bleibt, um kurz in Azeroth vorbeizuschauen.Auch wenn man die Feiertage am Ende des Jahres in der Fantasy-Welt von World of Warcraft auf den Namen Winterhauch getauft hat und statt des Weihnachtsmannes Altvater Winter durch den Kamin ins Haus schneit, unterscheidet sich das Fest in seiner Grundidee nicht von unserem Weihnachten. Entsprechend dürft ihr euch nach einem harten Jahr voller Raids auf ein paar schöne Geschenke freuen.Weil Weihnachten abseits der Schokolade wenig mit Ostern gemein hat, müsst ihr eure Präsente allerdings nicht suchen. Auf der offiziellen Website verrät Blizzard deshalb, wo ihr die kostenlosen Gaben findet: Allianz-Anhänger müssen zur Zwergenstadt Eisenschmiede pilgern, während die Horde der Horde in Orgrimmar unter dem dortigen Baum schauen sollte.Unter der jeweils festlich geschmückten Tanne wartet dann Altvater Winter mit seinem Stapel an Geschenken auf euch und hat vor der Verteilung hoffentlich nicht mehr auf seine Liste geschaut, um auch unartige Spieler zu belohnen. Noch bis zum 1. Januar 2023 habt ihr Zeit, euch die schön verpackten Belohnungen zu sichern.Der halbe Spaß an Weihnachten ist natürlich das Zerreißen des Geschenkpapiers und die sich darunter versteckende Überraschung. Aber wenn ihr dafür zu ungeduldig seid, verraten wir euch schon einmal, welche Gratis-Geschenke Altvater Winter für euch bereithält: Das Spielzeug „Sternschnuppenfänger“ beispielsweise, mit dem ihr eine Sternschnuppe verschießen könnt. Oder das Haustier „Vater Winters kleiner Helfer“, ein Gnom, der sich passend zum Winterhauchfest in Schale geschmissen hat.Neben weiteren Gaben, darunter auch leckere Kekse, die euch temporäre Buffs geben, wartet Altvater Winter in World of Warcraft auch mit einer besonderen Quest auf euch: Bringt ihr dem Weihnachtsmannersatz Lebkuchen und Milch, gibt es als Belohnung die „Kokelwälder Geschenkpackung“. Was darin steckt, müsst ihr allerdings selbst herausfinden. Und wenn ihr noch mehr Überraschungen sucht, lohnt vielleicht ein Blick auf die Angebote vom diesjährigen Steam Winter Sale