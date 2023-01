World of Warcraft: Fraktionsübergreifende Gilden stehen auf dem Zettel

World of Warcraft: Gilden aus Allianz und Horde

Der Plan für 2023 steht bereits

Ein Zusammenspiel zwischen Horde und Allianz in World of Warcraft? Jahrelang war das undenkbar. Mittlerweile ist es jedoch möglich, Dungeons und Schlachtzüge fraktionsübergreifend zu spielen.In Zukunft könnte das Feature sogar noch erweitert werden, wie Blizards Pat Dawson in einem Gespräch mit PCGamesN verrät. Demnach denke man intern darüber nach, fraktionsübergreifen Gilden zu ermöglichen und somit die Barrieren zwischen Horde und Allianz noch weiter einzureißen.Bislang ist es nicht möglich, dass sich Horden- und Allianz-Spieler in einer Gilde zusammenfinden. Zwar kann man mit Freunden, die auf der jeweils anderen Fraktion stehen, zusammen verschiedene Inhalte erleben, aber eben nicht unter einem gemeinsamen Banner stehen.Laut Dawson muss das aber nicht für immer so bleiben. Fraktionsübergreifende Gilden, so der Production Director für World of Warcraft weiter, seien ein "sehr gefragtes Feature", weshalb man es "auf jeden Fall in Betracht ziehen würde". Zum jetzigen Zeitpunkt könnte er jedoch nichts ankündigen, aber ein solches System würde sich natürlich ständig weiterenwickeln.Man habe mit fraktionsübergreifenden Raids angefangen, dann die Instanzen hinzugefügt und in Zukunft ist es vorstellbar, dass auch in Gilden Allianz und Horde zueinander finden. Nur ob das bereits im Laufe der aktuellen Erweiterung Dragonflight passiert oder erst zu einem späteren Zeitpunkt, bleibt offen.Sowieso hat Blizzard für 2023 noch einiges für World of Warcraft: Dragonflight in der Hinterhand. Nachdem die Erweiterung im November 2022 erschien und mit den Dracheninseln einen neuen Schauplatz sowie mit den Rufern der Dracthyr eine Kombination aus Klasse und Volk bot, steht das kommende Kalenderjahr in Zeichen von zwei großen Saisons.Die sollen unter anderem neue Zonen, Raids und einen Mega-Dungeon in das Online-Rollenspiel bringen, wie Blizzard zuletzt ausführte . Dazwischen soll es aber auch Updates geben, die die eine oder andere Überraschung beinhalten werden – vielleicht ja dann auch schon die fraktionsübergreifenden Gilden.Letztes aktuelles Video: BlizzCon 2017 Classic