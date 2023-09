World of WarCraft: Chris Metzen übernimmt neue Rolle als Executive Creative Director

Kreativzentrale Chris Metzen soll Fokus komplett auf das Warcraft-Universum legen





It’s been amazing working on Warcraft again. Like coming home. The stories we’re developing right now – how the world unfolds over the next few years… Well, I can’t wait for y’all to see where we’re headed.



SOON… :) https://t.co/7hPIR8YEr0



— Chris Metzen (@ChrisMetzen) September 26, 2023

Beitut sich aktuell so einiges: Nachdemdem Unternehmen 2016 den Rücken kehrte, feierte er erst zum Ende des vergangenen Jahres seineWie nun bekannt wurde, soll Metzen künftig die Rolle desfür dasübernehmen. Bis zu seinem Abgang verbrachte er ganzebei Blizzard und drückte den Titeln des Studios seinen Stempel alsdeutlich auf.zunächst fast ausschließlich auf die Marke Warcraft konzentriert, nahm er doch bis zuletzt die Rolle desein. Nun soll er seine Arbeit in ganz ähnlicher Weise fortführen, allerdings in einer neuen Position als Executive Creative Director, wobei er sich ausschließlich auf diekonzentrieren soll.Dasdabei lautet, die kommenden Titel des Franchise auf die richtige Spur zu bringen, wie es in der offiziellen Mitteilung im Rahmen eines Twitter-Posts seitens Blizzards heißt. Ganz konkret freue man sich, mitteilen zu können, „dass Chris Metzen eineals Executive Creative Director des Warcraft-Universums übernommen hat. Im Moment liegt sein Hauptaugenmerk darauf, unsere World of Warcraft-Führung bei dervon Abenteuern zu unterstützen.“, wie es in dem offiziellen Statement heißt.Und weiter: „Chris war maßgeblich an der Entwicklung der Grundlagen des Warcraft-Universums beteiligt“ und Blizzard sei „begeistert, dass er sich unseren Teams wieder anschließt, um das zu gestalten, was kommen wird. Auf derwerden er und das Team darüber berichten, woran wir gearbeitet haben.“ – womit womöglich diefür das Mega-MMORPG World of Warcraft gemeint ist.Metzen selbst äußerte sich ebenfalls voller Vorfreude, so sei es „unglaublich, wieder an Warcraft zu arbeiten. Es ist wie nach Hause zu kommen. Die Geschichten, die wir im Moment entwickeln – wie sich die Welt in den nächsten Jahren entfaltet… Nun, ich kann es kaum erwarten, dass ihr alle seht, wohin wir uns bewegen. BALD…“, führt der Entwickler-Veteran innerhalb einer Antwort auf den Post weiter aus., soll das hauseigene Event des Entwicklers in diesem Jahr zwischen demin Präsenz stattfinden, nachdem man es in den vergangenen Jahren ausfallen ließ.Letztes aktuelles Video: BlizzCon 2017 Classic